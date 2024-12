L'AEM tanca l'any en play-off

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de cinc partits lliguers sense guanyar i amb una dolorosa derrota entre setmana davant del Madrid B (3-0) encara en el record, l’AEM va recuperar el somriure per acomiadar de la millor manera un 2024 històric per a l’entitat, en què va aconseguir classificar-se per primera vegada per a un play-off d’ascens a la màxima categoria, per al qual també presenta ferma candidatura amb la victòria contra el cuer Sporting Huelva (0-2).

De fet, el conjunt lleidatà obrirà l’any del seu centenari en llocs de promoció, cinquè, aprofitant les derrotes de l’Osasuna i Balears per ascendir des de la novena plaça, amb un punt de marge sobre el primer equip fora del play-off, un Vila-real que és setè. El conjunt lleidatà no va donar lloc a la sorpresa en la visita al cuer, un desnonat Sporting Huelva que, malgrat ser un acabat de descendir de la màxima categoria, arribava al duel sense haver puntuat a casa i amb només dos punts, tots sumats en les tres primeres jornades. L’encarregada d’encarrilar el duel i dissipar els dubtes que pogués tenir l’AEM després de la seua mala ratxa va ser Noe Fernández, inesperada màxima golejadora de les lleidatanes en Lliga, que va anotar el 0-1 tot just arrancar, minuts abans que Marina aprofités la segona arribada de l’equip per anotar el segon i sentenciar un Sporting Huelva en caiguda lliure.

De fet, l’equip de Huelva va començar tenint la pilota, però va veure com en la primera vegada que l’AEM creuava el centre del camp acabava en gol. Va ser en una internada per la dreta de Loba, al minut 4, en la qual va centrar a l’àrea i va trobar Noe Fernández, ahir actuant com a mitjapunta. La centrecampista asturiana es va regirar a l’àrea i va batre la portera rival per anotar el seu quart gol en Lliga i establir el 0-1.

Amb la confiança d’haver-se avançat, el conjunt lleidatà va arribar dos vegades més en transició, malgrat que van ser tímids els intents de Gestera i Abril Rodrigo, amb un xut centrat de volea. Tanmateix, el conjunt lleidatà només va necessitar una arribada més per tornar a trobar el gol, al 27. Noe Fernández va pentinar una pilota a la zona mitjana i Gestera en va tenir prou amb un control per superar la contemplativa defensa local i plantar-se a l’àrea. Des d’allà va disparar creuat, obligant a intervenir Expósito, que va repel·lir la pilota però la va deixar franca perquè Marina només hagués d’empènyer-la per marcar el 0-2. El conjunt lleidatà va gestionar l’avantatge amb sobrietat i sense la necessitat de mostrar la seua versió més brillant per no témer pel seu avantatge. L’única ocasió clara de les locals va ser dos minuts després del 0-2, després d’una centrada des de la dreta d’Alba Quintana, una de les tres exjugadores que l’any passat jugaven a l’AEM que militen a l’Sporting Huelva al costat d’Hitomi i Raquel Quintana. La centrada rasa de la canària va trobar la rematada d’Ayaka al segon pal, però la nipona va definir molt a prop del pal. Amb el plàcid avantatge, les jugadores lleidatanes van tornar del descans amb un punt més de relaxació del que era necessari i van permetre algunes arribades de l’equip local, tot i que no va concretar gairebé mai i quan més va inquietar va ser en un córner servit ras per Yonei que va obligar un providencial tall de Silvia Peñalver per evitar una rematada franca. A mesura que passaven els minuts i l’entrada dels canvis, l’AEM va recuperar la comoditat en el partit i fins i tot va tenir oportunitats per ampliar la renda, primer en una centrada enverinada de Gestera que va colpejar al travesser (78’), després en un mà a mà de María Lara amb la portera que va definir desviat (83’) i per acabar un xut llunyà de Loba que Expósito va haver d’enviar a córner molt forçada, mantenint un 0-2 que aixeca l’AEM a la cinquena plaça.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va considerar que el seu equip va aconseguir ahir “un triomf molt important per anar-se’n de vacances a la part alta de la taula”, després d’un partit en el qual “no hem passat dificultats i hem mantingut la porteria a zero, que era important per a nosaltres”.

En especial, l’entrenador es va mostrar “content per la mentalitat de l’equip i com ha afrontat el partit”, una cosa que havia reclamat en la prèvia del xoc després de la derrota entre setmana a Madrid. “La veritat és que se’ns ha posat tot de cara i això fa que els nostres dubtes desapareguessin, davant d’un rival que s’hi jugava la seua última bala. Hem sabut gestionar bé el partit, l’hem portat on volíem i hem sumat tres punts importants”, va afegir el tècnic, que va posar en valor el fet d’“haver aprofitat les seues debilitats per marcar en les dos primeres ocasions”.

Sobre la primera volta, el tècnic va dir estar “content amb l’equip en línies generals”, encara que va recalcar que “el més important és que tenim marge de millora perquè la segona volta sigui millor”.

Per la seua part, Inés Faddi va declarar que “el triomf és una alegria i un respir” i va afegir que “hem marcat en les dos primeres ocasions i ho hem sabut portar bé”. En la mateixa línia es va expressar Marta Gestera, que va ressaltar la importància de “ser efectives en un partit que era enganyós però que amb bona actitud hem tirat endavant”.