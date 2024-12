Test amb un rival d'Eurolliga en el debut de Seehia Ridard

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu posarà avui (19.30) el punt final a un 2024 gens encoratjador, en el qual ha estat coquetejant amb el descens tant la passada temporada com la present, i ho farà amb un partit de màxima exigència davant d’un rival d’Eurolliga com el Casademont Saragossa, situat en la quarta posició de la taula i que des de fa un parell de campanyes ja està lluitant pels títols.

Serà un test d’altura per a un quadre lleidatà que ve de mals moments, tant en el joc com en els resultats. No endebades ha estat capaç de guanyar un dels últims vuit encontres, un balanç que l’ha portat a estar ara mateix amb un sol triomf de marge sobre el descens.

La gran novetat del duel serà l’estrena de l’últim reforç, l’ala-pivot francesa Seehia Ridard, fitxada dilluns passat procedent de l’Estudiantes i que ve a cobrir la baixa de la lesionada Ana Mandic.

El tècnic Isaac Fernández va confirmar ahir que malgrat els dos entrenaments que ha pogut fer està en condicions de jugar avui. “Estem molt contents que sigui aquí. És una jugadora que ens pot ajudar en diverses posicions, encara que ara ve a cobrir la lesió de Mandic en el 4, però quan estigui recuperada pot alternar perfectament amb el lloc d’aler perquè té un físic privilegiat i corre bé la pista. És una cara nova que sempre dona alegria i una mica d’energia. Només ha pogut entrenar dos dies però està disponible per jugar i crec que ens podrà donar un cop de mà”, va assenyalar.

Sobre el Saragossa es va desfer en elogis. “És un tros d’equip, d’Eurolliga, amb una rotació llarga i amb jugadors d’un nivell molt alt que juga molt bé, però juguem a casa, és l’últim partit de l’any i crec que podem competir malgrat que estem en una situació en la qual comença a ser important sumar guanyar partits”, va assenyalar.