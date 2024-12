Entrenament amb l'afició

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va portar a terme ahir el tradicional entrenament de portes obertes durant les vacances de Nadal a l’Estadi Johan Cruyff, on els jugadors de la primera plantilla van tornar a la feina i van fer les delícies dels 4.851 espectadors que van acudir a la sessió. El conjunt de Hansi Flick va recuperar els entrenaments després d’uns dies de vacances amb vistes a la tornada de la competició el dia 4 de gener contra el Barbastre a la Copa del Rei.

Un dels noms propis de la sessió va ser Dani Olmo, la inscripció del qual –juntament amb la de Pau Víctor– s’ha de formalitzar abans del dia 1 perquè no quedi lliure. L’egarenc es va entrenar amb total normalitat i, segons van apuntar ahir diversos mitjans, Joan Laporta va aprofitar el viatge a Dubai per als Globe Soccer Awards per tancar la venda d’una part de les llotges vip del Camp Nou pel valor de 100 milions d’euros. Si s’acaba tancant aquest ingrés, el club podria assumir les inscripcions pendents i tornaria a la regla de l’1:1 del fair play.

Una altra de les figures destacades de la jornada va ser Lamine Yamal, que malgrat estar lesionat va aparèixer en el tram final de l’entrenament per firmar autògrafs als aficionats. Aquest any, els diners recaptats per la venda d’entrades aniran destinats al programa Polseres Blaugranes, que promou projectes per millorar l’estada de llarga durada de nens ingressats en centres hospitalaris. De fet, després de l’entrenament, els jugadors van fer la tradicional visita als hospitals infantils, acompanyats pel lleidatà Josep Ignasi Macià, directiu responsable de l’àrea social.