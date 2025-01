Publicat per José Carlos Monge Cap d'Esports REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va tornar ahir al treball després de les vacances nadalenques i ho va fer amb novetats a la plantilla, un fitxatge i dos baixes. El club va anunciar ahir el fitxatge de l’atacant tinerfenya Marilén Delgado i les sortides de Mery Martí i Jeni Santiago. Ambdós jugadores han tingut poc protagonisme en el primer tram de la temporada. De fet Jeni no ha d’arribar ni a debutar després de recuperar-se d’una lesió de genoll.

En canvi, des de l’estiu la parcel·la esportiva volia reforçar la zona de tres quarts de camp, per la qual cosa ha firmat Marilén Delgado, que pot jugar tant de mitjapunta com d’extrem i, als seus 30 anys, arriba procedent del filial del de Càceres, on ha anotat 6 gols en 12 partits aquesta temporada a Segona RFEF, la categoria inferior a la de l’AEM. Delgado, de 30 anys i natural de Granadilla de Abona, es va formar a la UDG Tenerife i va arribar a disputar 16 partits a Primera amb el conjunt tinerfeny. L’atacant va abandonar el club el 2022, després de tres temporades consecutives al filial, i posteriorment va militar al Pozoalbense, a Màlaga, on es va lesionar de gravetat, i aquest últim pas per Càceres, on estava firmant els seus millors registres golejadors. No serà l’únic fitxatge, ja que el club té previst incorporar ben aviat una altra atacant.

Quant a les baixes, Martí va arribar en el tram final de mercat d’estiu per aportar experiència en la davantera, però després de la recuperació de la capitana Mariajo ha tingut pocs minuts. Així, l’atacant empordanesa se’n va sense haver marcat en Lliga ni Copa, en 378 minuts distribuïts en 13 enfrontaments, tres com a titular. Va anotar el seu únic gol amb l’AEM a la Copa Catalunya davant del Riudoms.

En el cas de Jeni, deixa el Recasens després de dos anys i mig al club, encara que ha estat molt llastada per les lesions les dos últimes temporades. Després d’una primera campanya com imprescindible en el centre de la defensa, tan sols va poder disputar tres partits la temporada passada, ja que l’estiu del 2022 va haver d’operar-se d’una ruptura de menisc i en el tram final de la campanya 2023-24 es va trencar el de l’altra cama. La central vallecana va acabar amb la seua recuperació ja iniciat aquest curs, però no ha arribat a debutar.

L’entrenador de l’equip, Rubén López, va assenyalar ahir després de la tornada al treball que de cara a la segona volta “l’objectiu és millorar el que hem fet en la primera, quant a punts, gols en contra i a favor i estar a la part alta de la classificació. Ens hem col·locat allà en la primera volta i en la segona esperem seguir igual”.

Va afegir, d’altra banda, que “vull millorar el rendiment general de l’equip, al final vull tenir més presència amb la pilota, vull que l’equip sigui més segur defensivament, que no encaixi tants gols com en la primera volta i sobretot que creï més ocasions de gol”.

També el Lleida CF, a Segona RFEF, ha començat l’any amb novetats a la seua plantilla i l’entitat va anunciar ahir el fitxatge d’un nou atacant, Dylan Iglesias, que arriba al Camp d’Esports procedent del Fabril gallec, l’equip filial del Deportivo, al qual va arribar l’estiu passat des de l’Alzira.

Dylan Iglesias Macià va nàixer a València el 25 de juny del 2003, de forma que té 21 anys i, per tant, és un futbolista de categoria sub-23. El director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, va valorar així l’arribada del jugador: “Dylan és un extrem esquerrà, de categoria sub-23, que ve a refozar les bandes i una mica l’atac de l’equip. És un jugador amb un molt bon un contra un, amb capacitat per desbordar tant per fora com per dins i amb capacitat d’acabament. Esun jugador per tenir alternatives a les bandes i tenirmés opcions a l’hora de reforçar l’atac”, va afegir.

Dylan Iglesias es va formar en el Torre Llevant CF de València i després va passar per clubs com el Benigànim i el CD Acero, abans de recalar a l’Alzira, on va jugar la passada temporada disputant 29 partits, en els quals va aportar tres gols i una assistència. A l’estiu va fitxar pel Fabril, des d’on ara arriba al Lleida.

L’equip va tancar el 2024 amb un triomf al Camp d’Esports sobre l’Andratx (3-0), cosa que li va permetre acomiadar la primera volta en cinquena posició, en zona de play-off, amb 28 punts, després de 7 victòries, 7 empats i 3 derrotes.

El primer partit del 2025 i amb el qual obrirà la segona volta serà el diumenge dia 12, també al Camp d’Esports, rebent l’Eivissa (12.00). El següent serà al camp de l’Atlètic Baleares.