L'Hiopos Lleida dona d'alta la fitxa de Hamilton a l'ACB

Johnny Hamilton ja està en condicions de debutar amb l’Hiopos Lleida dos mesos i mig després que s’anunciés el seu fitxatge. La fitxa del pivot de Trinidad i Tobago, de 30 anys i 2,13 metres d’altura, ja està donada d’alta a l’ACB i aquest diumenge podria jugar els primers minuts amb la samarreta lleidatana a la pista de l’UCAM Múrcia si Gerard Encuentra així ho estima oportú.

El club va anunciar el fitxatge de Hamilton el 14 d’octubre passat malgrat que el jugador arrossegava una fissura al canell dret, lesió que va ser avaluada minuciosament pels serveis mèdics de l’entitat. Des d’aleshores ha format part de la disciplina de l’Hiopos però sense tenir contracte, que només s’activaria quan estigués en condicions físiques de jugar. Durant setmanes es va entrenar al marge de l’equip i des de principis de desembre, una vegada recuperat el to físic, està treballant amb el grup, pendent d’un debut que podria arribar aquest diumenge a la pista del Múrcia (12.30).

La fitxa de Hamilton es va activar a mitjans de la setmana passada i durant uns minuts la seua foto va aparèixer per error al roster oficial de l’Hiopos Lleida, malgrat no haver estat convocat encara per Encuentra. El pivot de Trinidad i Tobago podria aportar qualitats que actualment necessita l’equip, com ha quedat patent en els últims partits, com són el rebot defensiu i la intimidació, a més de les facultats per jugar per sobre del cèrcol.

La nova situació de Johnny Hamilton obligarà Gerard Encuentra a descartar un jugador en cada partit, ja que només se’n poden inscriure dotze a l’acta i actualment compta amb una plantilla de 13, tot i que les úniques que de moment són intocables són les quatre quotes nacionals (Villar, Oriola, Paulí i Caicedo), ja que és la xifra mínima que cada equip ha de tenir en cada partit.

No obstant, per al duel d’aquest cap de setmana a Múrcia el descart podria ser obligat per una lesió, ja que Kenny Hasbrouk no es va entrenar ahir amb el grup per unes molèsties musculars en un bessó. L’escorta nord-americà, que es va lesionar a l’última jugada del partit de dissabte passat contra el Girona, està pendent de proves, tot i que és seriós dubte.

D’altra banda, el club va anunciar ahir que Coca-Cola continuarà donant suport a l’Hiopos Lleida amb la presència de la marca i dels seus productes al Barris Nord.

El Barça va perdre ahir per 91-90 en la seua visita a la pista del Bàsquet Girona, amb cistella guanyadora d’Ike Iroegbu a 1.7 segons del final, en un partit corresponent a la jornada 14 de la Lliga Endesa, ajornat en el seu dia per la coincidència de cites amb l’Eurolliga i que deixa als de Joan Peñarroya fora provisionalment dels llocs de Copa del Rei.

Els blaugranes, que no van prendre el comandament del marcador fins al tercer quart, guanyaven per deu punts (75-85) a gairebé tres minuts i mig de la conclusió, però els errors, una antiesportiva absurda de Parker i l’encert d’Iroegbu van acabar per completar la remuntada d’un Girona que encadena la segona victòria i ja en suma quatre, empatant amb Granada i Corunya i a només una de l’Hiopos Lleida.

El lleidatà Lluís Biosca es penja un altre or amb Catalunya

El tècnic lleidatà Lluís Biosca va conquerir ahir l’or dirigint la selecció cadet femenina de Catalunya, la seua onzena medalla al Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques. El combinat català es va imposar a la final al de Madrid per 74-67, en un partit molt igualat que no es va decidir fins als minuts finals. “El talent el teníem, però hem aconseguit ser un bloc molt sòlid i la defensa ens ha acabat donant la victòria”, va assenyalar Biosca poc després d’acabar el partit. El tècnic de Lleida, que col·labora actualment amb el Segle XXI, posa així el fermall d’or a una trajectòria d’onze anys al capdavant de la selecció catalana, en la qual sempre ha disputat la final de l’Estatal, aconseguint sis ors i cinc plates. “Mai no m’ho vaig imaginar quan vaig començar a entrenar, és una gran satisfacció”, va assenyalar. No va tenir tanta sort el també lleidatà Sergi Llurba, que al capdavant de l’infantil femení va perdre el bronze amb Andalusia (54-59), mentre que Biel Brugal, jugador del Força Lleida, va acabar cinquè amb la selecció infantil de Catalunya.