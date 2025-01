El Mollerussa, denunciat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va comunicar ahir que el CFJ Mollerussa és un dels clubs amb quantitats pendents de pagament una vegada tancat el termini d’hivern per a l’abonament dels deutes reconeguts per les comissions mixtes. El club lleidatà, de moment, no pot inscriure nous jugadors fins que no liquidi les denúncies presentades davant de la comissió mixta de l’AFE i en cas que continuïn existint els deutes al final de la temporada i no fossin satisfets seria descendit.

Des del club del Pla d’Urgell van explicar a aquest diari que la junta directiva (encara que no hi ha cap membre que hagi ocupat el càrrec de president després de la marxa de Josep Gené) tenia previst reunir-se ahir a la nit i que en els propers dies donaran la seua versió.

Tot just començar el partit davant del Girona B, l’equip va fer una aturada de 15 segons per protestar

Juntament amb el Mollerussa es troben en aquesta situació Algesires CF i CF Fuenlabrada (Primera Federació) i Club Polideportivo El Ejido 1969 (Tercera Federació). A banda de les quantitats aprovades per les comissions mixtes, es troben pendents de pagament sentències judicials fermes que condemnen CD Badajoz i CD Manchego Ciudad Real, ambdós de Tercera Federació.

El malestar a la plantilla del Mollerussa és evident. De fet, diumenge abans del partit al camp del Girona B, tot just posar la pilota en joc, els jugadors d’ambdós equips van fer una aturada simbòlica de 15 segons en senyal de protesta per la situació dels futbolistes del Pla d’Urgell.

Així, el capità Xavier Puiggròs Putxi va comentar després del matx que “els jugadors ho donarem tot fins al xiulet final de l’àrbitre en l’últim partit. És una cosa que tenim molt clara, però volem reivindicar la situació actual del club perquè portem ja diversos mesos arrossegant-la i se’ns fa difícil”.

Per la seua part, l’entrenador Moha El Yaagoubi, va dir: “Aquest és un club amb una gran història, que va arribar a jugar a Segona divisió. Però quan poblacions petites arriben a categories altes ens pensem que està tot fet i si es construeix la casa per la teulada passa el que passa. Estem en una situació insostenible. Competirem fins al final, però hem de fer-ho amb les mateixes eines que els altres equips.”

El Lleida apareix per error entre els morosos, però l’AFE rectifica

El comunicat de l’AFE incloïa en un primer moment, per error, el Lleida entre els clubs denunciats. Tanmateix, va haver de rectificar immediatament a instàncies del club lleidatà perquè el suposat deute no existia. El Lleida va haver d’abonar uns 22.000 euros que es devien a un exjugador que amb prou feines va estar unes setmanes en l’etapa dels germans Esteve i que, segons la versió que va donar en el seu dia el club, no va superar les proves mèdiques. L’esmentat jugador havia presentat una demanda judicial i al desembre els actuals gestors del Lleida van haver d’abonar la quantitat deguda, una cosa que van fer abans de les festes nadalenques, i per això han pogut fitxar sense problemes en aquest mercat hivernal.Fins ara han arribat al Camp d’Esports com a reforços per a aquesta segona volta els davanters Dylan Iglesias i Sergio Buenacasa i el club no descarta alguna altra incorporació.