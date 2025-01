Acord de la UdL i el Vila-sana per compatibilitzar estudis i esport

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La UdL i el Vila-sana van firmar ahir un acord per reconèixer les jugadores com a esportistes d’alt nivell i que així es puguin acollir al programa Tutoresport per poder compatibilitzar els estudis i la competició. En el Vila-sana hi ha cinc alumnes de la UdL: Anna Salvat, estudiant d’Enginyeria Mecànica; Dana Antón, d’ADE; Laura Pastor, d’Infermeria; Judith Ortega, d’Estudis Anglesos; i Iruña Lasaosa, de Nutrició i Dietètica.