Un mitjapunta, quart fitxatge hivernal del Lleida

El mitjapunta Joaquín Rodríguez es va convertir ahir en el quart reforç del mercat hivernal per al Lleida, que recluta un altre vell conegut de Marc Garcia per reforçar la zona ofensiva. El futbolista de la Vila Joiosa, de 25 anys, arriba després de mitja temporada al Villanovense després d’haver estat a les ordres de Marc Garcia a l’Alzira durant una temporada i mitja. Anteriorment s’havia format al Reial Madrid i va aconseguir dos ascensos a Segona, amb la Ponferradina, el 2019, i l’Eldenc, el 2022.

En roda de premsa, el tècnic blau va confirmar que Joaquín “debutarà diumenge” i el va definir com “un futbolista que no teníem. És un gran últim passador, que es mou bé entre línies, i crec que és una peça que ens faltava, perquè tenim bons constructors i finalitzadors i ara fitxem un gran futbolista”.

El tècnic també va parlar sobre les sis baixes que hi ha hagut al mercat d’hivern, sobre les quals va dir que “m’agradaria pensar que no han trobat el seu context. És una llàstima que hagin hagut de marxar”. Especialment, va valorar la sortida de Juanan, un jugador que “venia amb la idea de ser important, però que mai ha acabat de tenir el ritme de competició per ser el futbolista que era”.

A més, va defensar que “hem d’acceptar que ens hem equivocat les dos parts, encara que no sigui plat de bon gust”. “Pensem que la millor solució era portar un futbolista diferent, perquè les coses no han sortit com volíem. Jo crec que això és de lloar, perquè l’alternativa era tirar endavant i no actuar, però hem intentat canviar-ho i després ja veurem si surt bé o no”, va afegir.

Encara sobre el mercat, que acaba aquest dilluns vinent, va apuntar que “la lesió de Buenacasa trastoca molt els plans. Ens agradaria trobar un davanter, perquè a ell el vam portar amb la idea de poder jugar amb dos puntes, però és difícil trobar algun agent lliure i que els clubs deixin sortir als jugadors que ens interessen”.

“També estem mirant si surt alguna cosa al centre del camp, però no fitxarem per fitxar”, va concloure.

“Cap dels dos equips hi arribem en el millor moment”

“Cap dels dos equips hi arriba en el seu millor moment, però és un partit molt especial i que segur que serà dificilíssimo.” Així va definir Marc Garcia, tècnic del Lleida CF, el duel de demà contra el Sant Andreu, el segon classificat, que va perdre el liderat diumenge passat. “És un equip amb un model de joc súper reconegut i que últimament està incorporant a jugadors amb un caixet molt més elevat”, va afegir en aquest sentit el tècnic, que va tornar a deixar clar que, “a mi, mesurar-me contra els millors de la categoria m’estimula molt”.