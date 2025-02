Doblet de Cardona a Boí

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El gironí Oriol Cardona va tornar a brillar en la segona i última jornada de la quarta cita de la Copa del Món d’esquí de muntanya a l’estació lleidatana de Boí Taüll. Després de penjar-se la medalla d’or en l’esprint de dissabte, l’esquiador de Banyoles va pujar ahir al segon calaix del podi fent parella amb la granadina Ana Alonso, presentant ambdós la seua candidatura a ser en els Jocs de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, on l’esquí de muntanya serà per primera vegada olímpic.

Un total de 51 equips de 24 països van prendre part en la prova de relleus que, com l’esprint, serà olímpic en la cita italiana l’any que ve. En la carrera, disputada al sector de Vaques de l’estació de l’Alta Ribagorça, cada participant havia de fer dos voltes al circuit, per a un total de quatre per parella.

L’equip suís, format per Caroline Ulrich i Thomas Bussard, va ser el gran dominador i ja des de la sortida es va posar al capdavant de la general, un liderat que ja no va deixar fins a creuar la línia de meta amb un temps de 26 minuts i 37 segons.

Al darrere la guerra va ser trepidant pels altres dos llocs de podi. Els equips espanyol i austríac van protagonitzar una baralla durant tota la competició, intercanviant posicions en cada relleu.

Completat l’últim, Espanya era tercera i Àustria, segona amb cert avantatge. Una inoportuna enganxada d’Oriol Cardona amb el seu esquí esquerre amb les cintes de protecció semblava que seria definitiu, però el gironí es va refer, va reduir part del desavantatge que li treia Paul Verbnjak i es va llançar a buscar l’austríac, al qual finalment va avançar per l’interior a l’antepenúltima porta per prendre un segon d’avantatge crucial per arribar segon a la meta puny amunt en senyal de victòria i una d’exultant Ana Alonso esperant el seu company de relleus per celebrar el preuat metall.

Amb aquest resultat, Cardona i Alonso repeteixen la plata aconseguida l’any passat a Boí Taüll i reafirmen el seu lideratge en els relleus d’aquesta Copa del Món, a més de consolidar la seua candidatura als Jocs de Cortina 2026.

A l’arribar a meta, Oriol Cardona valorava així la seua actuació: “Ho hem intentat i hem donat el màxim. Tot és part de la preparació per als Jocs Olímpics i estem molt contents com a equip. Competir a casa sempre és un plaer”, va dir.

Ana Alonso, per la seua part, va destacar la seua satisfacció amb el resultat. “Hem competit molt bé, amb ritme i estratègia, i estem molt satisfets d’aquest resultat. Tornar a pujar al podi aquí a Boí Taüll significa molt per a nosaltres”, va assenyalar la granadina.

Quant a la resta de la selecció espanyola, el duo format per la barcelonina Marta Garcia i el donostiarra Iñigo Martínez no va poder aconseguir una plaça per a la final A, ja que només hi tenia accés una sola parella per país.

A la final B van aconseguir una treballada segona plaça, competida juntament amb l’altre duo espanyol integrat per l’osonenca Maria Costa i el gironí Ot Ferrer, que va completar una bona actuació aconseguint la setena posició a la final B, en la qual la parella francesa formada per Emily Harrop i Baptiste Ellmenreich es va emportar la victòria de consolació.

En la prova d’ahir, cap dels lleidatans presents hi va prendre part. El pallarès Marc Ràdua, que va ser trentè en l’esprint, i Laia Sellés, de Lles de Cerdanya i que va acabar la 32 en el seu bateig a la Copa del Món absoluta, tornaran aquest cap de setmana a Boí Taüll per disputar el Campionat d’Espanya de la disciplina.