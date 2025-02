Victòria de l'Atlètic Lleida per tornar a somriure

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Verificat per Creat: Actualitzat:

Deixant enrere la boira matinal de Lleida i els dubtes després de l’última derrota davant del Girona B, l’Atlètic Lleida va trobar el sol i el camí del triomf en la visita al Municipal de Ca N’Anglada de Terrassa (0-2). Després de veure com es trencava la bona dinàmica de vuit partits sense perdre, l’equip va afrontar un duel clau per a les seues futures aspiracions. Gabri va sorprendre amb una alineació que va apostar per una doble punta ofensiva, conformada per Boris Garrós i Wilber Hurtado.

Els primers compassos van estar marcats per un joc travat, amb nombroses interrupcions que impedien la fluïdesa del joc. Una de les accions més destacades en aquest tram inicial va ser una rematada de Samsó en el minut 9, que va aprofitar una pilota rebutjada. El San Cristóbal, per la seua part, intentava generar perill a través de transicions ràpides. A mesura que avançava la primera meitat, l’Atlètic Lleida va començar a trobar espais en la defensa rival. En el minut 26, va arribar el primer gol del partit: una excel·lent jugada per la banda esquerra va culminar amb una centrada precisa de Samsó que, després de passar pel costat de moltes cames, va trobar Boris al segon pal (0-1). Tanmateix, l’àrbitre va donar el gol en pròpia porta a Max Llovera, exjugador del Lleida Esportiu.

El San Cristóbal va intentar reaccionar i va estar a prop d’igualar el marcador quan, després d’un córner, Marco va connectar un potent cop de cap que va ser magistralment aturat per Pau Torres.

El domini de l’Atlètic Lleida es va fer més evident quan en el minut 39 una nova incursió per la banda esquerra va permetre a Samsó enviar una centrada mesurada al cor de l’àrea, on Wilber, amb una definició al primer toc, va anotar el 0-2.

Amb aquest avantatge, els lleidatans van gestionar els temps del partit, mostrant una versió pràctica i efectiva. Després del descans, el San Cristóbal va intentar avançar línies i buscar el gol que el posés de nou en el duel. No obstant, la defensa lleidatana es va mostrar sòlida i els de Gabri van poder fer el tercer amb una pilota tocada entre Villote i la defensa local i que va acabar tocant al travesser. Malgrat no aconseguir sentenciar el partit, l’Atlètic Lleida va saber gestionar els temps i mantenir la calma. Els canvis van acabar de matar el matx, que va finalitzar amb una ocasió d’Expósito per retallar distàncies.

L’equip de Gabri va mostrar una versió sòlida i envia un missatge a tots els rivals directes. Aquest triomf no només els permet recuperar la confiança, sinó que també els impulsa de nou a la zona de play-off d’ascens. El pròxim rival serà el Sabadell B al Ramon Farrús.

Gabri: “Tenim els dos millors davanters de la categoria”

“Sabíem per endavant que seria un partit difícil per les dimensions del camp i la pressió alta del rival, però ens hem adaptat bé”, va destacar Gabri García, tècnic de l’Atlètic Lleida després de la solvent victòria del seu equip. “Hem estat pràctics i hem sabut llegir molt bé el partit. En encontres com aquest, en què no pots permetre’t errors, és fonamental mantenir la concentració i ho hem aconseguit”, va afegir. El tècnic va apostar per un plantejament més directe, amb Wilber Hurtado i Boris Garrós en punta, i l’estratègia va donar resultat. “Crec que tenim dos davanters molt bons. Per a mi, els millors de la categoria, i han respost perfectament al que demanaven el camp i el partit”. Un altre nom propi del matx va ser el de Marcel Samsó. “Està fent una temporada espectacular, però vull destacar també el treball de jugadors com Jordi Ortega, que ens dona un equilibri molt bo”, va assenyalar l’entrenador. Sobre el mercat d’hivern que es tanca avui, Gabri va reconèixer la dificultat de fer incorporacions. “Esperem algú més, però el mercat és complicat. La plantilla és una mica curta, però confiem plenament en ells”, va concloure el preparador barceloní.