El Barça s'enfrontarà al Wolfsburg a quarts amb la tornada a casa

El Barça femení continuarà defensant el seu títol a la Lliga de Campions Femenina contra el Wolfsburg en els quarts de final d’aquesta edició, després del sorteig que es va fer ahir a Nyon (Suïssa) que va evitar el clàssic, ja que el Reial Madrid s’enfrontarà a l’Arsenal i no es trobaria les blaugranes fins a una hipotètica final.

Així, Barça i Wolfsburg reeditaran la final del 2023, en què es va imposar el Barça (3-2) amb una brillant remuntada després d’arrancar 0-2. L’equip vencedor s’enfrontarà al guanyador de l’encreuament entre Manchester City i Chelsea. El partit d’anada de quarts serà a Alemanya el 19 de març (18.45) i la tornada serà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys el 27 de març, segons va confirmar ahir mateix el club després del sorteig.

Jugar el partit de tornada a Barcelona dona encara més favoritisme a l’equip entrenat per Pere Romeu, que vol evitar una revenja de les alemanyes per seguir el camí de la seua tercera Champions consecutiva.

“És un rival exigent, un clàssic europeu. Ja el coneixem i esperem treure la nostra millor versió. És un equip consolidat, amb moltes jugadores que porten anys juntes. Tenen bona capacitat per jugar directe, ataquen molt bé l’àrea i poden córrer per fora. Haurem de fer una bona eliminatòria per passar”, va comentar el tècnic blaugrana en declaracions facilitades pel club.

Les obres de l’Spotify Camp Nou continuen avançant i, malgrat que les primeres dates estimades ja han caducat, el club blaugrana va informar ahir que tot està encarat a poder tornar com més aviat millor al nou feu. En aquest sentit, aviat es podrà començar a col·locar la nova gespa on, presumiblement aquesta mateixa temporada, l’equip de Hansi Flick podria tornar a jugar, amb capacitat per a prop de 60.000 espectadors.