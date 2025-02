“Podem ser capaços de guanyar el Reial Madrid”

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra confia que l’equip torni a mostrar demà la seua millor cara davant de la visita del Reial Madrid al Barris Nord i oblidar així el dur revés de diumenge passat a Bilbao, on l’únic de positiu va ser retenir l’average particular amb els de Jaume Ponsarnau. Va reconèixer que afronten el duel “sense la pressió d’altres partits”, donat l’entitat del rival, actual líder de l’ACB, però no per això descarta donar la sorpresa, com ja han fet altres equips aquesta temporada.

Assumeix que “juguem contra un dels millors equips d’Europa i has de fer un partit molt bo per poder guanyar. El Madrid ha perdut en pistes com les del Bilbao o el Corunya, i nosaltres hem d’anar amb aquesta ambició”, va apuntar el tècnic, que va recalcar: “La nostra obligació és fer un bon partit, ser competitius i, per què no?, si altres equips ho han fet, nosaltres també podem ser capaços d’aconseguir-ho.” No obstant, va deixar clar que per tenir alguna opció, “hem d’estar molt bé pel que fa a energia, lluita, ambició i ganes”, va indicar.

Encuentra va negar que el seu equip tingués “un punt de deixadesa” davant del Bilbao, “sinó que no ens va sortir un bon partit, ens vam frustrar”, va apuntar. En al·lusió al missatge del Nucli Bordeus després del partit demanant als jugadors la mateixa implicació que té l’afició, va comentar que “està clar que ens demanen més i hem de ser responsables. Durant el partit vaig tenir molt males sensacions, però al revisar el partit veus altres coses. Molts errors que havíem estat capaços de corregir, en l’últim partit els vam tornar a cometre. Vam sortir malament, ens van fer un 8-0 d’inici i el rival va jugar amb més energia que nosaltres, que és una cosa que no volem que passi, o com a mínim aportar la mateixa. Vam cometre 22 pèrdues, que és una animalada, i vam concedir 19 rebots ofensius. Això reflecteix que el rival va estar molt més ficat que nosaltres, que entenc que anava per aquí la crítica del Nucli Bordeus, però és una cosa que havíem corregit i que l’altre dia ens va passar i que no volem que ens torni a passar”.

El tècnic lleidatà també va incidir en el fet que el Madrid, igual com el Barça o el Baskonia, són equips “obligats a guanyar i construïts per guanyar. El que cobra allà un sol jugador és més que el pressupost de tota la nostra plantilla, amb això està tot dit. La diferència és molt gran”, va assenyalar, i va reconèixer que el quadre que dirigeix Chus Mateo vindrà a Lleida “amb ganes de guanyar-nos i trencar la mala dinàmica que porta”, va dir en relació amb les dos derrotes consecutives que ha encaixat a l’Eurolliga en el seu periple per Turquia.

Exigent prova del Robles Lleida amb la baixa de Carla Fernández

El Robles Lleida afronta aquesta tarda (19.00) al Barris Nord un exigent test davant del segon classificat de la Lliga Femenina 2, el Bàsquet Sevilla, que compta amb cinc victòries més que les lleidatanes. L’equip que dirigeix Rubén Petrus intentarà retrobar-se amb la victòria després de dos derrotes seguides. “Ens agradaria estar amb unes quantes victòries més, crec que hem fet mèrits per aconseguir-les, però la realitat és la que és i l’objectiu continua sent salvar-nos com més aviat millor”, va assenyalar el tècnic lleidatà, que per al partit d’avui tindrà la important baixa de Carla Fernández per un esquinç de turmell. Petrus també va reconèixer que “no estem amb les nostres millors sensacions, ja que venim de dos partits en què l’encert a cistella ha estat molt baix, fallant coses senzilles, la qual cosa denota que la confiança de les jugadors està una mica baixa”.