Una jugadora del FC Barcelona toca els genitals a la 'periquita' Daniela Caracas durant el derbi

El RCD Espanyol ha emès un comunicat oficial condemnant un incident ocorregut durant el derbi català de la Lliga F entre el seu equip femení i el FC Barcelona, on la jugadora blaugrana Mapi León va realitzar un gest controvertit cap a la futbolista blanc-i-blava Daniela Caracas que el club considera una vulneració de la seua intimitat.

"Des del RCD Espanyol de Barcelona, volem mostrar el nostre total descontent i condemna a uns fets que van tenir lloc diumenge passat, durant el derbi disputat a la CE Dani Jarque entre el RCD Espanyol i el FC Barcelona. Es tracta d’una acció que considerem inacceptable i que no ha de passar desapercebuda", va assegurar l’Espanyol en un comunicat.

En una jugada del partit, la blaugrana Mapi León, després d’un forcejament i cops per guanyar la posició amb la blanc-i-blava Daniela Caracas, va realitzar un "gest que vulnera la intimitat" de la jugadora espanyolista.

La jugadora del Barça, Mapi León, va tocar les parts de la futbolista de l’Espanyol, Daniela Caracas, durant el derbi femení. pic.twitter.com/3aOOV0FcI2 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 10, 2025

"Si bé Caracas, en el moment, no va poder reaccionar a causa de l’impacte que li va causar la situació, posteriorment en assimilar el succeït va prendre consciència de la gravetat del gest, però va optar per no reaccionar iradament per evitar una sanció disciplinària i perjudicar l’equip", va explicar l’entitat.

"Al succeït al terreny de joc se suma la lamentable reacció en xarxes socials, on la nostra jugadora ha estat objecte d’insults per part de centenars de perfils. Ens preocupa que, en lloc de centrar-se en l’acte per si mateix, part de l’atenció mediàtica s’hagi desviat cap a altres qüestions alienes a la gravetat de l’acció", va lamentar el club blanc-i-blau.

A més, des del RCD Espanyol defensen la seua jugadora i condemnen qualsevol acte que atempti contra la integritat de les futbolistes al camp. "Creiem fermament en el respecte i l’esportivitat com a valors fonamentals del futbol i esperem que aquest tipus de situacions siguin tractades amb la serietat que mereixen. A més, hem posat a disposició de la nostra jugadora els serveis jurídics del club per si desitja emprendre accions legals", exposen en el comunicat.