“L'equip no es rendeix mai”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

d. tejedor

Gerard Encuentra, malgrat la derrota, va destacar al final del partit que “hem demostrat ser un equip que mai no es rendeix”, i va afegir: “Tenim l’ADN competitiu, però en els moments clau de partit ells tenen jugadors que són capaços de decidir i quan estan a aquest nivell no ens dona.” Va lamentar el mal inici de partit, al seu judici a causa “del desencert que teníem i de l’encert d’ells”, però va reconèixer que “quan hem pogut moure la pilota i defensar millor hem tingut més oportunitats i hem arribat a la mitja part amb la sensació que érem molt vius. Però al final la qualitat individual dels jugadors del Madrid ha estat definitiva”.

Sobre l’ambient va indicar que “ha estat espectacular, com sempre. Faltava mitja hora per començar i ja s’escoltava gent al voltant. El mosaic ha estat increïble, una afició de les top de l’ACB i sap greu no arribar amb opcions als moments finals”.

Preguntat sobre l’actuació arbitral, Encuentra no va voler mullar-se gaire, malgrat que va dir que “en calent és difícil opinar, però el que sí que veig és que han anat moltes vegades a l’Instant Replay a corregir accions en les quals s’havien equivocat, i això no parla que hagi estat un arbitratge gaire encertat de primeres. La sensació és que en decisions dubtoses no ens han afavorit”. De cara al futur va comentar que “no queda cap altra que continuar treballant amb bona mentalitat, que no decaiguin els ànims i estant units així les victòries acabaran arribant”.

Chus Mateo, per la seua part, va lloar el Lleida, del qual va dir “ha jugat molt bé i han sabut tornar al partit diverses vegades. Hem tingut la calma per saber resoldre”.

Incidents a la grada durant el descans

Durant el descans del partit es van produir uns incidents entre aficionats d’un i altre bàndol. Pel que sembla, el detonant va ser que un seguidor local es va atansar a la zona on estava ubicada l’afició del Madrid i va intentar prendre’ls una de les banderes que tenien, la qual cosa va desencadenar un petit aldarull que no va passar a més per la ràpida intervenció dels agents de seguretat privada i dels Mossos d’Esquadra, els quals van escortar al final del partit el mig centenar de seguidors blancs a la seua sortida del pavelló fins a l’autocar.

L’Andorra guanya i avança l’Hiopos

Malgrat la derrota, l’Hiopos Lleida es manté una jornada més fora de les posicions de descens gràcies al seu millor average, encara que veu com el MoraBanc Andorra l’avança gràcies a la seua important victòria en la pista del Gran Canària (94-106). Per fortuna, el Granada i el Girona van caure derrotats i es mantenen amb les mateixes sis victòries que els lleidatans. Per la seua part, el Barça arribarà amb bones sensacions a la Copa després de guanyar a la pista del València.

«L’equip mai es rendeix. Si els seus jugadors són d’aquest nivell, no ens dona. Que no decaiguin els ànims» «Vull felicitar el Lleida pel bàsquet d’aquest any. És un equip que torna i que lluita sempre»