Va sobrar la segona part

L’Artesa de Segre va perdre ahir 2-4 davant del Gimnàstic Manresa, en un partit que dominava 2-0 i va veure com el rival li remuntava en la segona part, amb el que va encadenar la seua tercera derrota. El primer temps va ser dels locals, que es van avançar molt aviat, gràcies a un gol de Ros al minut 2 (1-0), fruit d’un joc amb molta intensitat i amb una pressió alta dels homes de Nil Baró. Lluny de relaxar-se, després de l’1-0, els locals van mantenir la intensitat i, al minut 17, Hugo Soriano va ampliar el marcador (2-0), davant de la sorpresa del Gimnàstic Manresa, tercer classificat, que estava sent arrossegat per l’equip lleidatà. Després del segon gol, l’Artesa es va relaxar i va cedir el control del centre del camp als visitants, que no van saber aprofitar aquest avantatge davant d’un Artesa molt ben posicionat en defensa i que no va passar conflictes fins al descans.

En el segon temps el Manresa va sortir molt més agressiu, sorprenent un Artesa molt menys concentrat en defensa que en la primera part. Al minut 51 Rodríguez va retallar la distància al marcador a l’aprofitar un error defensiu local (2-1). Al 60 va ser Bravo qui va treure partit del desconcert dels de Nil Baró i va empatar (2-2). Rodríguez va tornar a marcar al 66, capgirant el marcador (2-3), davant de la desesperació dels locals que veien com s’escapaven uns altres tres punts del Municipal. L’Artesa es va bolcar a l’atac en els últims minuts del matx, més amb el cor que amb el cap, cosa que van aprofitar els visitants per marcar el 2-4, per mediació de l’acabat d’incorporar Wiltbank, que va sentenciar el xoc. L’Artesa continua a la zona baixa de la taula i jugarà el cap de setmana que ve un derbi a Juneda.

El Balaguer va encaixar una immerescuda derrota contra el Guineueta (1-0) en un partit en què els de Josete van dominar els primers 60 minuts. Ja a la primera part el Balaguer va tenir el control del matx i va crear bastantes ocasions de gol, especialment dos o tres de molt clares, però en cap no va aconseguir batre Bariggi. Els locals, per la seua part, van centrar la feina a tancar la seua defensa. Amb l’empat inicial sense gols es va arribar al descans, però amb la convicció en els jugadors del Balaguer que el gol acabaria arribant a favor seu. La segona part va començar de la mateixa manera, amb el Guineueta reforçant la defensa i el Balaguer modificant una mica l’atac a la recerca de l’anhelat gol. Al minut 60, una de les poques jugades d’atac dels locals va acabar amb el gol de Romero, que va posar l’1-0 al marcador. Això va acabar de complicar les coses al Balaguer, que en els minuts finals ho va intentar tot sense poder evitar la derrota.

El Juneda, molt condicionat per les baixes, no va poder allargar la dinàmica positiva de resultats i després de dos triomfs consecutius va encaixar una derrota en la visita al Singuerlín (3-1). La primera part es va mantenir molt igualada, amb els dos equips més preocupats de les defenses i amb molt poques ocasions a les àrees. Ja a la segona part els locals van aprofitar una imprecisió en la defensa del Juneda perquè Carricondo marqués l’1-0 al 52. Els de Pau Barrufet van reaccionar i van aconseguir empatar amb un autogol de Jansa al minut 59. Els canvis en tors dos equips van donar ritme al duel. Un altre error a la sortida de la pilota del Juneda va propiciar el segon gol del Singuerlín al 75 marcat per Buksa (2-1). Els de les Garrigues van seguir intentant-ho en atac però sense encert. Un penal transformat per Buksa al 80 va tancar el marcador i el partit amb el 3-1 final.

Nil Baró: “Avui el futbol ha estat molt cruel amb nosaltres”

A l’acabar el partit, l’entrenador de l’Artesa de Segre, Nil Baró, va assenyalar que: “Hem fet una bona primera part i hem sortit segons el que havíem previst, tal com ho hem estat fent en els últims partits. De fet, al minut 17 ja guanyàvem 2-0, però després dels dos gols vam caure en la precipitació en comptes de donar tranquil·litat al nostre joc.”En referència al segon temps, el tècnic va afegir que “en el descans hem parlat sobre mantenir la mentalitat guanyadora perquè el resultat era molt bo per a nosaltres. Tanmateix, la segona part ha estat molt dolenta i que et facin quatre gols, tots molt evitables, i et remuntin el partit, és molt dur”. Per acabar, l’entrenador de l’Artesa de Segre va afegir: “Avui el futbol ha estat molt cruel amb nosaltres.”