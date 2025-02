El Barça encara no sap quan podrà tornar al Camp Nou

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona ha venut un 60% de les llotges vip del futur Spotify Camp Nou, una operació amb què espera ingressar 33,5 milions d’euros anuals i uns 266 milions entre els pròxims set i deu anys, segons van anunciar ahir els portaveus del club en una sessió informativa dirigida als socis a l’Auditori 1899. La vicepresidenta de l’àrea institucional, Elena Fort, i el director d’operacions de l’Espai Barça, Joan Sentelles, van explicar que l’entitat preveu comptar amb un 90% de la capacitat de la primera i la segona graderies de l’estadi abans de l’abril. “Treballem per acollir partits aquesta temporada (al Camp Nou). Si tot segueix a aquest ritme, podríem tenir l’estadi llest per jugar abans de final de temporada. Una altra cosa és que això convingui al Barça. Hi pot haver mil imponderables, però amb la informació que tinc a dia d’avui no hi hauria d’haver cap problema per jugar a casa”, va dir Sentelles. Tanmateix, Fort va matisar que aquest trasllat “pot ser que sigui una realitat i pot ser que no” en la present campanya i va evitar fixar una data de tornada a l’estadi, que es produiria amb un aforament d’uns 60.000 espectadors ubicats a la primera i la segona graderies, amb un sistema provisional d’il·luminació i de control d’accés.

El club encara no ha confirmat la data de la tornada del primer equip i de moment continuarà jugant a l’estadi Lluís Companys, gestionat per l’ajuntament, al qual ha demanat una pròrroga del contracte fins al 20 de maig. Els portaveus del Barcelona van insistir que es manté la previsió inicial que l’Spotify Camp Nou estigui operatiu amb l’aforament complet de 104.600 espectadors per a l’inici de la temporada 2026-2027.

El club ja han començat els treballs per a la instal·lació del terreny de joc i el seu acabament està previst per a mitjans d’abril, i va anunciar un canvi en els terminis de l’execució de la coberta de l’estadi, que es portarà a terme al final de la temporada 2025-26.

El Barça ha sol·licitat a l’ajuntament l’autorització per treballar sis dies a la setmana durant les 24 hores del dia en una obra en la qual treballen més de 3.000 persones.

Avantprojecte del nou Palau Blaugrana

La vicepresidenta Elena Fort també va revelar ahir que la setmana que ve la junta directiva sotmetrà a aprovació l’avantprojecte del nou Palau Blaugrana. “Tenim previst fer un monogràfic específic quan estigui més consensuat”, va apuntar. D’altra banda, Fort va explicar que la futura pista de gel del club serà l’única de Catalunya que compleixi les condicions necessàries per acollir competicions internacionals de patinatge i d’hoquei sobre gel.

“Lamine juga com si tingués 5 o 7 anys més”

Robert Lewandowski va concedir una extensa entrevista al diari polonès Pitka Nozna en què va fer diverses confessions interessants, entre les quals va reconèixer la seua admiració per Lamine Yamal. “Va venir a entrenar-se amb nosaltres. Li vaig preguntar quants anys tenia. Em vaig assabentar que eren quinze. Vaig respondre que era impossible. Va ser la primera vegada que veia un noi que em causava tanta impressió, i admeto que és difícil que algú m’impressioni. Honestament no he vist ningú com ell. No es tracta ni tan sols de talent en si mateix, sinó del fet que juga com si tingués cinc o set anys més dels que té”, va confessar el davanter polonès, que va reconèixer que s’entén molt bé amb Pedri i Raphinha.