L'enèsim desacord

La jornada d’ahir va ser un fidel reflex d’un nou desacord entre el Lleida i la Paeria, exemplificat plenament a les 12.30, hora en la qual els dirigents del club estaven citats a la regidoria d’Esports per a una reunió en què havien de parlar sobre la proposta de conveni. En canvi, a aquella mateixa hora, Marc Torres –acompanyat de Marta Pereira i Raúl Fuster– va començar la seua roda de premsa al Camp d’Esports.

En aquesta, va explicar les raons per les quals el club no va acudir a la cita amb els representants municipals, a més d’avançar l’hora de la seua compareixença de premsa: “Ahir vam rebre un correu on se’ns convoca per tractar sobre l’ús del camp. En vista d’això, convoquem els mitjans per fer una valoració a les 13.45. La nostra sorpresa arriba quan a la nit veiem que avui a les 10.30 hi havia una roda de premsa per parlar el que havíem de tractar en privat a les 12.30. És intolerable”, va protestar Torres, que va qualificar els fets com “una falta de respecte, una més”, a banda de revelar que van rebre el conveni 10 minuts abans de comparèixer davant de la premsa.

Per tot plegat, l’adjunt a la presidència blava va remarcar que “no sé a què volien que hi anéssim, volien convocar-nos a una reunió amb un projecte ja firmat”, malgrat que Larrosa havia mostrat el seu desig que “el club acudeixi a la reunió per treballar en l’acord”.

A més, l’alcalde va dir una vegada més que “és impossible donar una concessió administrativa al Lleida pel seu deute amb Hisenda i la Seguretat Social”. Una cosa amb què va coincidir Marc Torres, que va assumir que “no estem en disposició de contractar amb l’ajuntament pel deute”. Tanmateix, va explicar que “la concessió no l’hi demanem per demà. L’alcalde sap en quin punt ens trobem i sap que el deute és un assumpte que arreglarem, que és el que més desitgem. Llavors es podrà fer la concessió, però és una qüestió de voluntat”.

Larrosa també va apuntar que “si el Lleida apel·la la resolució del conveni, caldrà executar la sentència provisionalment”, i Torres el va convidar que “l’executi, perquè sap que no es pot fer fins que la sentència sigui ferma i si ho fa cometrà una il·legalitat i veurem què passa, perquè nosaltres ho denunciarem”.

Mantenir l’estadi costa 380.000 € a l’any

L’equip de govern municipal va convocar ahir la comissió informativa d’Acció i Innovació Social, en sessió extraordinària, per dijous vinent dia 20 a les 9.00 hores, amb l’ordre del dia de donar compte de la proposta del nou conveni d’ús del Camp d’Esports.L’alcalde va recordar que el manteniment del Camp d’Esports suposa unes despeses anuals d’aproximadament uns 380.000 euros i que “si el club apel·la vol dir que assumeix les obligacions del conveni anterior. Si l’ajuntament deixa de posar un cèntim seria pitjor per al club. Si accepten el nou conveni només haurien d’ocupar-se de fer l’equip”.