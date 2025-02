Primera Xtrem de la Bassella Race per a Josep Garcia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Garcia va fer bons els pronòstics i es va imposar en la prova Xtrem que ahir obria la quinzena edició de la Bassella Race 1, que avui viurà el seu dia gran amb la prova estrella d’enduro, en la qual el mateix barceloní és també el gran favorit. Garcia, vigent campió del món de EnduroGP i Enduro 1 i doble campió d’Espanya escratx E1, va guanyar la gran final per davant del búlgar Teodor Kabakchiev, campió en diverses ocasions del Mundial júnior i de l’Estatal de Hard Enduro, que no va poder reeditar la victòria, que havia aconseguit l’any passat al quedar-se a 35 segons del guanyador. És la primera victòria de Garcia en l’Xtrem de la Bassella Race, en la qual havia estat segon el 2016 i tercer l’any següent.

El tercer calaix del podi va ser per a Francesc Moret, mentre que el lleidatà Jaume Betriu es va classificar cinquè. En la jornada d’ahir es van disputar unes altres tres disciplines. En la Maxitrail, la victòria absoluta va ser per a Marc Truyols, que es va imposar per un curt marge de vuit segons al cambrilenc Iván Cervantes, excampió d’Espanya i del món d’enduro, que va vèncer en la seua categoria davant del lleidatà Jordi Quer, de Juneda. El mateix Truyols va guanyar en la modalitat Trail Lleugera i Marc Solà en la Trail Mitjana. En Classic, Sergi Sangrà va dominar tant la seua categoria com la general escratx, mentre que Xavier Castey es va imposar en l’altra categoria. En Kids els guanyadors van ser Arturo Abrines, en 125 cc; Montoya Pérez, en 65 cc; i Adela Godino, en 85 cc. Avui es disputaran la resta de categories, destacant la sènior i júnior Pro, en una edició que per primera vegada en anys ha penjat el cartell de tot venut. L’organització va tancar fa una setmana les inscripcions a l’arribar al límit de 1.200 que s’ha fixat per qüestions logístiques.