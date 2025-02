Es refan de les dos derrotes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol es va imposar ahir per la mínima (29-28) al Club Almassora Balonmano, vuitè classificat, i va deixar enrere les dos derrotes seguides que va encaixar davant del Redi Onda (25-24) i el Sant Joan Despí (28-32). Amb aquest nou triomf a l’Onze de Setembre, les lleidatanes es mantenen en segona posició a cinc punts del líder, l’OAR Gràcia Sabadell.

El duel va estar marcat per l’extrema igualtat entre ambdós conjunts i per un Lleida erràtic en atac, que no va poder desenganxar-se en el marcador en cap moment. En el primer temps, les locals van tenir oportunitats per poder obrir una distància amb el seu rival que els donés tranquil·litat. No obstant, les múltiples pèrdues i errors l’hi van impedir. En defensa, el Lleida va rendir bé, com sempre, i per això va poder arribar al descans amb un mínim avantatge (13-12).

A la represa, el guió no va canviar en absolut i fins i tot l’Almassora va aconseguir donar la volta al marcador i liderar el matx en diverses ocasions.

El Lleida, per la seua part, no es va empetitir i va lluitar durant tot el duel davant un rival que no va defallir en cap moment.

Al final, la qualitat de les jugadores lleidatanes va ser decisiva, aconseguint així una victòria per la mínima (29-28) molt important per a les seues aspiracions.

La setmana que ve, el Lleida disputarà un partit clau davant del líder, l’OAR Gràcia Sabadell, que podria definir l’esdevenir de la competició.

Després de la victòria, el tècnic local, Iban Raigal, va assegurar que “era un partit que calia guanyar sí o sí després de les dos derrotes. Ens ha costat, però necessitàvem treure’ns la pressió”. “Ha estat una victòria moral més que un bon partit”, va concloure.