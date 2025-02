Armand Moreno, subcampió a Cervera

Armand Moreno, segon per l’esquerra, al costat del guanyador, Joan Espinasa, al centre.

El jugador del Club Billar Lleida Armand Moreno es va proclamar ahir subcampió de Catalunya de billar de la categoria d’honor en la modalitat a la banda que es va celebrar al Casal de Cervera. A la final no va poder derrotar el jugador de Granollers i favorit de la competició Joan Espinasa, que es va imposar per 100 a 43, si bé va ser una partida disputada sense tacades llargues i deixant-se jugades difícils, que van saber resoldre ja que ambdós són també especialistes en la modalitat de 3 bandes.

Espinasa va aconseguir també la millor tacada del campionat amb 40 caramboles a la partida contra el veterà jugador d’Ulldecona Pere Arnau. Val a recordar que Armand Moreno, que es va formar com a billarista a Cervera juntament amb Fortiana, ja va aconseguir el 2023 el seu primer or en la modalitat de la banda. El bronze compartit va ser per als jugadors de Tarragona Ricard Arnau i Joan Vidal.

L’organització del campionat va anar a càrrec de la secció de billar del Casal de Cervera. El seu president, Josep Planes, va explicar que el club ha millorat l’accés a la sala de billar i que ja estan immersos en els preparatius per a la celebració dels tres campionats d’Europa el proper mes de maig. A la final, el Casal va omplir les grades amb gairebé un centenar d’espectadors.