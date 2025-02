L'Hiopos intensifica el fitxatge de dos interiors

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A menys de dos setmanes per visitar la pista del Leyma Corunya, un partit que serà crucial per al futur de l’Hiopos Lleida a l’ACB, tot continua igual al Barris Nord. Moltes gestions, infinitat de vídeos visionats i algun nom sobre la taula, però de moment el club encara no ha estat capaç de tancar cap operació per reforçar la plantilla, unes vegades perquè les característiques del jugador no encaixen amb les que busquen els tècnics, d’altres perquè aquest prefereix anar a un equip de més projecció o perquè el seu caixet està fora de l’abast econòmic de l’entitat.

El club està prioritzant ara mateix el fitxatge d’un 4, ja que en els últims partits Gerard Encuentra ha desplaçat Luka Bozic a la posició de 3, en què es troba més còmode i brilla més, per la qual cosa el pal baix queda encara més debilitat. Tampoc no s’ha deixat de buscar un altre center que es complementi amb Pierre Oriola i Johnny Hamilton. Segons apunten fonts de l’entitat, s’està treballant amb uns quants noms, a l’espera que el mercat es mogui en les pròximes dates amb jugadors de la G-League nord-americana i de la Lliga australiana, entre altres competicions.

Més de 140 nens i nenes van prendre part aquest diumenge en una nova trobada al Barris Nord

L’equip es va exercitar ahir en quadre per culpa de les finestres FIBA, que han deixat l’equip sense cinc dels seus jugadors: Rafa Villar, Luka Bozic, Edo Muric, Alex Madsen i Keye van der Vuurst, que ahir ja es van incorporar a les seues respectives seleccions.

D’altra banda, el Barris Nord va acollir aquest diumenge una nova trobada del Projecte Escoles que organitza el Força Lleida, que va comptar amb la participació de més de 140 nens i nenes. La majoria dels centres que formen part del projecte, com Ciutat Jardí, Minerva, Mirasan, Claver, Joc de la Bola i Escola Alba, mentre que van acudir com a convidats el CB Torregrossa, CB Bellpuig i l’Escola Països Catalans de Balàfia. A la sessió van assistir les jugadores del Robles Lleida Martina Peláez i Justyna Rudzka.