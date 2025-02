El Vila-sana, molest per les dates de la Copa de la Reina

El Vila-sana ha rebut amb malestar i desgrat les dates en què es disputarà la Copa de la Reina. La Federació Espanyola de Patinatge (FEP) va anunciar ahir que aquesta competició, que tancarà la temporada, es jugarà del 12 al 15 de juny a Cerdanyola, una vegada conclosa la Lliga el 7 de juny. “Estem molt descontents perquè als clubs no ens han consultat res”, es queixava ahir Ramon Porta, president del club del Pla d’Urgell. “Hem fet una planificació pensant que la competició s’acabava el 7 de juny i ara ens trobem una setmana més de competició i la intensitat que exigeix la Copa. Sembla que com és esport femení tot està bé. No comptem per a res”, va lamentar. En principi la Copa femenina estava prevista per a aquest cap de setmana vinent, però des de la FEP es va comunicar primer que no seria així i, ahir, unes noves dates. Per contra, la Copa masculina es juga del 6 al 9 de març, enmig de la Lliga, que es pararà un cap de setmana per acollir-la.

“Tenim jugadores internacionals que tindran menys descans, ja que al setembre hi ha un Campionat d’Europa de seleccions i, a l’agost ja no podrem comptar amb les internacionals espanyoles que tinguem”, valora el dirigent lleidatà. En principi el Vila-sana podria tenir quatre o cinc jugadores internacionals, Victòria Porta, una habitual a l’equip, amb la qual ja ha guanyat un Europeu i un Mundial; Anna Salvat i Dana Antón, que ja han estat conovocadas anteriorment, a més dels dos fitxatges per a la temporada que ve, Aina Florenza i Elsa Salvañà, procedents tant una com l’altra del Palau de Plegamans.

A la Copa de la Reina de Cerdanyola el Vila-sana serà un dels quatre caps de sèrie, juntament amb el Telecable Gijón, el Palau de Plegamans i el Fraga, mentre que els altres quatre equips que s’han classificat són el Manlleu, el Cerdanyola, el Corunya i el Voltregà. Està per confirmar la data en la qual tindrà lloc el sorteig.

Amb la Supercopa ja disputada –la va guanyar el Vila-sana– l’equip està immers en la Lliga, la Champions –a falta d’una jornada encara no és a la Final Four– i, del 2 al 4 de maig, la Intercontinental a l’Argentina.