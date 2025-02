Derbi amb molt de morbo

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleidanet Alpicat i Pons Lleida dirimiran avui (20.00) a l’Antoni Roure el segon derbi entre equips lleidatans de l’OK Lliga, un duel desigual mirant la classificació però que té molt en joc, sobretot per als locals. Els de Sito Expósito necessiten sumar per seguir en la lluita per eludir el descens i els d’Edu Amat per no despenjar-se de les primeres posicions i arribar amb bones sensacions a la Copa del Rei d’aquí a dos setmanes.

Expósito va reconèixer que “ens juguem molt, clar que sí, però fa dies que estem dient que cada partit és una final per a nosaltres i la de demà n’és una i sortirem a guanyar-la”, mentre que va assegurar que a l’equip “hi ha moltes ganes de derbi, perquè és una motivació especial i volem viure’l en un pavelló ple”.

Per al tècnic de l’Alpicat la diferència en la classificació entre els dos conjunts –13 punts– “no ens afectarà. Érem conscients que estaríem a baix durant tota la temporada. Estarem fins al final ballant sobre la fina línia del descens”, va assenyalar.

Edu Amat, per la seua part, va avisar del potencial de l’Alpicat a casa. “Per molta diferència que hi hagi en la classificació és un derbi i hi ha una motivació extra per als dos. A més, és una pista superdifícil, en què només han estat capaços de guanyar Liceo i Voltregà”, va declarar el tècnic llistat, que va reconèixer que van amb la lliçó apresa de l’anada. “Dels errors se n’aprèn i crec que a partir d’aquest partit (4-4) l’equip va fer un pas endavant a nivell mental. Evidentment tenim l’espina clavada del que va passar en la primera volta”, va apuntar.

El Vila-sana rep l’Alcalá amb la important baixa de Luchi Agudo

El Vila-sana rep aquesta tarda (19.00) l’Alcalá madrileny, davant del qual no pot fallar si vol mantenir les opcions d’assaltar la primera posició. S’enfronta a un acabat d’ascendir que va camí de certificar la seua tornada a l’OK Lliga Plata, classificat en antepenúltim lloc a cinc punts de la salvació que marca el Bigues i Riells. Les lleidatanes són clarament favorites, però avui tindran la important baixa de Luchi Agudo, que es va danyar un genoll i fins dilluns no es coneixerà l’abast de la lesió. “És una baixa important, però hem de seguir. El rival es juga no baixar i això el fa ser més perillós. Intentarem fer el nostre joc i intentar millorar l’eficàcia en atac”, va assenyalar el tècnic Lluís Rodero.