Superats a casa

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA LLEIDA Verificat per Creat: Actualitzat:

❘ mollerussa ❘ El Mollerussa va caure en la visita del Badalona al Municipal (2-3), amb un gol decisiu de Mario González al 60 i un doblet de David Jiménez, un dels jugadors que està més en forma en aquest segon tram de la temporada al grup cinquè de la Tercera RFEF. Lamin va retallar distàncies al 52 amb una rematada a boca de canó imparable per a Juan Carlos Azón, el porter del Badalona, però va ser insuficient. Als del Pla d’Urgell els va condemnar no tenir moments de pausa en la creació de jugades en atac, on hi havia pocs espais en un centre del camp molt poblat, i es van trobar amb un rival que va estar més fi en la recuperació i en l’acabament de les jugades a prop de la porteria de Marc Arnau, ja que tres van acabar en gol.

El Mollerussa va començar el partit amb la intenció de prendre la iniciativa en atac, malgrat que el Badalona mostrava esclats de poder fer mal a partir de combinacions per les bandes, on Estellés i Mario González van ser un malson per a Ronda i Lamin, que van ocupar el carril esquerre a la primera part. De fet, va ser Lamin, el davanter del Mollerussa, el que va avisar amb un xut potent que va aturar Azón, una de les incorporacions del Badalona al mercat hivernal procedent del Calahorra (2a RFEF) i amb passat a la base del Reial Saragossa.

Amb el pas dels minuts, el Badalona no es va arrugar davant la barra i el joc versàtil característic dels del Pla d’Urgell, i va seguir amb el seu pla de partit, que no era altre que sorprendre en qualsevol moment. Els de Jordi López volien construir noves ocasions després de prendre la pilota al Mollerussa, amb desplaçaments llargs de Sergio Bermúdez o Guzmán per sorprendre amb pilotes a l’esquena de la defensa local.

Al minut 22 va arribar la rèplica dels visitants, en una centrada des de la banda dreta d’Ot Serrano, i a la qual no va poder arribar a contactar amb la pilota per rematar Mario González, que acabaria sent clau per als seus. Tan sols dos minuts després, el Badalona va tornar a generar espais per plantar-se davant de l’àrea de Marc Arnau, que sumava la sisena titularitat sota pals aquest curs, i que es retrobava en aquest partit amb els seus excompanys. Va ser al 24 quan els barcelonins van ajuntar les línies per deixar sol David Jiménez al vèrtex de l’àrea del Mollerussa que, després de driblar a dos defenses locals va fer el primer gol del partit (0-1). Deu minuts més tard ho va intentar Carlos Martínez amb un xuta que anava bé col·locat, però que de nou Azón va ser capaç de desviar. En segona instància Lamin va enviar la pilota per sobre de la porteria, en una de les jugades més manifestes de gol per al Mollerussa a la primera part. Al 37, Raúl Ronda va fer efectiu un servei de banda en el qual Jofre Graells va intentar descarregar la pilota per continuar amb una nova jugada del Mollerussa a la zona de tres quarts de camp. En aquesta situació el jugador dels del Pla d’Urgell va rebre una trepitjada de Sergio Bermúdez. Immediatament després, el tècnic del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va protestar aquesta acció, argumentant que el davanter local havia estat objecte de falta. La reacció del col·legiat va ser de mostrar-li dos cartolines seguides, que van deixar abans del descans el Mollerussa amb una situació desconcertant i alhora, incòmoda pel marcador en contra.

Després del pas pels vestidors, el Badalona va deixar callat un Municipal de Mollerussa amb una gran presència de públic, amb el segon gol de David Jiménez, que va culminar una gran jugada individual dins de l’àrea d’Arnau.

Amb el 0-2 el Badalona va abaixar les seues prestacions i va deixar proposar al Mollerussa el seu joc. Al 52 Raúl Ronda es va inventar una centrada mil·limètrica que Lamin es va encarregar de definir amb un xut amb què va afusellar l’arc d’Azón. Aquest gol va donar esperances. Però es van esvair vuit minuts després amb l’1-3 de Mario González, que va aprofitar un mal rebuig de Franki per firmar la sentència (1-3). En l’afegit Joel Porté va fer el 2-3 definitiu amb un gran xut des de la frontal. Així es va arribar al final del partit.

El Mollerussa presenta el primer equip i els 22 que formen la base

Abans de l’inici del Mollerussa-Badalona (2-3) es va celebrar l’acte de presentació dels seus 22 equips del futbol base, amb 290 jugadors, i el primer equip també va ser partícip d’aquest dia especial.

El president del club, Andreu Subies, va fer acte de presència deixant clar els objectius de l’entitat en aquest segon tram del curs 2024-25 i de cara al futur immediat: “Volem tornar el club a la normalitat. Això passa perquè el Juvenil pugi de categoria i que el primer equip es consolidi a Tercera RFEF”, va afegir Subies.