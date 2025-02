Victòria per seguir a dalt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va vèncer i va convèncer en un partit amb dos parts molt dispars. La primera va ser visitant, amb diverses oportunitats de gol, de les quals només van aconseguir anotar en l’última, just abans del descans. A la segona meitat, els de Gabri van ser molt superiors i van trobar fàcilment el camí del gol amb un Wilber Hurtado que ja és pitxitxi de la Lliga.

El duel va començar amb un ritme alt, amb un Atlètic Lleida molt dominant amb la possessió, però sense opcions de gol ni aproximacions perilloses. Unes aproximacions que sí que aconseguia el conjunt visitant a través de transicions ràpides i desplaçaments llargs a l’esquena de la defensa blava.

La primera oportunitat del partit va ser al cap de Javi López, al voltant del quart d’hora de joc, en una centrada lateral que el davanter va aconseguir impactar al punt de penal obligant Pau Torres a estirar-se per rebutjar la pilota. Minuts després, va ser Youssef, per banda dreta, qui sense angle des de la línia de fons va obligar a la intervenció del porter local. L’Atlètic Lleida no aconseguia fer mal en els atacs fins que Samsó va trobar espai per banda esquerra, va centrar a la carrera a Hurtado, que va fer una rematada defectuosa, la pilota va anar al segon pal, on va aparèixer Souleymane per empènyer-la, però quan anava a fer-ho, va aparèixer per darrere un defensa trepitjant-li el turmell i l’àrbitre va assenyalar el punt de penal. No va fallar el pitxitxi de la Lliga. Hurtado va colpejar a l’esquerra de la porteria sense que Guiseris hi pogués fer res. Era l’un a zero, i encara que possiblement no era el resultat més just, a les àrees va ser millor el conjunt de Gabri.

Malgrat el resultat, les sensacions no eren les millors, ja que el Cerdanyola aconseguia portar perill en les transicions. Just abans del descans, Youssef es va plantar dins de l’àrea amb tot el temps del món per pensar i va cedir la pilota a Pepe perquè empenyés a plaer la xarxa i empatés el partit.

A la segona meitat el duel va canviar completament de terç. El Cerdanyola no aconseguia transitar i les arribades de l’Atlètic Lleida eren molt més profundes. Als sis minuts del segon temps, Hurtado va aconseguir arribar a línia de fons després d’una bona passada de cap de Sauret i el davanter local va calmar la jugada fins que va veure l’arribada a la frontal de l’àrea petita de Jódar, que va col·locar el peu esquerre a la perfecció per aprofitar la tensió de la passada d’Hurtado per enviar-la a la xarxa i posar de nou al davant el conjunt del Ramon Farrús.

Cinc minuts després i sense haver digerit encara el gol el Cerdanyola, va arribar el golàs de l’encontre. Villote va preparar la centrada des del perfil esquerre, amb rosca i precisa al cap d’Hurtado, i el davanter va clavar els tres temps en la rematada per dirigir la pilota a l’escaire de Guiseris, que no va poder fer res davant del xut perfecte del davanter. En el primer quart d’hora els locals pràcticament havien sentenciat el partit. A partir d’allà va començar el carrusel de canvis, sobretot del conjunt barceloní, que va fer la sensació que simplement volia que passessin els minuts per evitar emportar-se una golejada més ampla.

Van ser substituïts Samsó i Sidibé per molèsties al conjunt de Gabri i amb el pas dels minuts van anar consolidant la victòria plàcida els del barri de Cappont.

Ja al temps afegit va arribar el hat-trick d’Hurtado. En una pilota centrada per Daouda des de la banda dreta, l’ariet local es va anticipar a la defensa verda, una mica indolent, per creuar la pilota al pal llarg i firmar així el seu gol número setze aquesta temporada. Amb aquesta victòria, el conjunt de Gabri es referma en les posicions de play-off.