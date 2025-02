El Barça rep l’Atlètic amb el dubte de Lamine Yamal

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona rep avui a l’Estadi Lluís Companys (21.30/TV3 i La1) l’Atlètic de Madrid, en el partit corresponent a l’anada de les semifinals de la Copa del Rei, que encetarà una eliminatòria entre blaugranes i matalassers que es preveu que sigui igualada i d’alt voltatge, entre dos equips que es troben separats per tan sols un punt a la Lliga, amb el Barça primer i l’Atlètic tercer.

El principal dubte per al duel en clau blaugrana és l’estat de Lamine Yamal, que ahir no es va entrenar per precaució arran de la forta trepitjada que va rebre al peu durant el partit davant del Las Palmas. Malgrat això, Hansi Flick va assegurar a la roda de premsa prèvia al partit que espera que pugui estar disponible per al xoc.

“Ho veig tot positiu respecte que pugui jugar”, va assegurar l’alemany, que també va elogiar el seu rival. “L’Atlètic és genial, han invertit molts diners i tenen els millors defenses i atacants, jugadors increïbles. Serà un partit dur”, va vaticinar Flick, felicitat per la premsa en el dia del seu 60 aniversari.

D’altra banda, Flick es va mostrar convençut que serà “un partit diferent” respecte a l’enfrontament de Lliga amb què ambdós equips van acomiadar el 2024, un triomf agònic dels matalassers a Montjuïc (1-2) gràcies a un gol de Sorloth en el temps afegit que va deixar sense efecte el domini del matx dels blaugranes. “Comencem de zero i cal demostrar-ho”, va sentenciar l’alemany, que es va mostrar “molt feliç” amb l’equip, especialment perquè “la mentalitat és boníssima, l’actitud és bona, i sobretot m’agrada l’ambient. Som gairebé una família i per a mi és el més important”.

❘ madrid ❘ El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, va convidar el Govern central i el Consell Superior d’Esports (CSD) a “unir-se al consens aconseguit en el futbol espanyol” i a tenir “una col·laboració lleial i permanent”, durant l’entrevista mantinguda ahir amb secretari d’Estat, José Manuel Rodríguez Uribes.

Louzán i Uribes es van reunir durant una mica més d’una hora per primera vegada després de l’elecció del primer com a president, el 16 de desembre de l’any passat, en un encontre en el qual el dirigent gallec va dir que havia trobat “bona receptivitat” i Rodríguez Uribes va manifestar la seua voluntat d’entesa amb l’RFEF en aquesta nova etapa.

Segons va explicar Louzán, sobre la taula van estar temes en els quals és necessària “la coordinació” de les dos parts, com la pròxima final de l’Europa League que se celebrarà a Bilbao, la candidatura del Metropolitano per acollir la final de la Lliga de Campions del 2027 i el Mundial 2030, després de la creació per part del Govern espanyol la setmana passada d’una comissió interministerial.

“Ens ha traslladat que vol comptar amb nosaltres de primera mà i a partir d’aquí que és un tema d’àmbit ministerial, que ha de comptar com a part activa també amb la FIFA i la mateixa RFEF. Li he traslladat també que seria molt important implicar les ciutats que són candidates i ho veu interessant. N’hi ha onze de decidides i dos que estan pendents de la possibilitat que són València i Vigo. Ha estat molt receptiu a l’hora que hem de treballar tots junts. Espanya no pot donar una imatge que pot anar cada un pel seu costat”, va dir Louzán.

❘ sevilla ❘ Un gol de Martin Valjent en el minut 91 va rescatar ahir un punt per al Mallorca en la visita al Sevilla al Ramón Sánchez-Pizjuán (1-1), que li permet ser vuitè classificat a la taula, empatat a 35 punts amb el Rayo Vallecano, sisè, i el Betis, setè.

Per la seua part, el Sevilla, que es va avançar en el marcador amb una diana de Kike Salas en el minut 45 del matx, puja a l’onzena plaça, superant a la taula el Girona, ara tretzè.

“La fortalesa del Barça és l’entrenador”

L’entrenador de l’Atlètic de Madrid, Diego Pablo Cholo Simeone, va elogiar ahir el seu homòleg a la banqueta blaugrana, Hansi Flick, assegurant que és la figura de l’“entrenador” alemany la que està donant la fortalesa al Barça, perquè transmet “als jugadors l’estil de joc” que estan “proposant”. “L’entrenador té una capacitat de transmetre als jugadors l’estil de joc que està proposant. L’arribada de Flick li ha fet molt de bé, al Barcelona, i és la seua fortalesa.”

Es complica la venda de Vitor Roque al Palmeiras

La venda de Vitor Roque al Palmeiras sembla gairebé descartada, després que el conjunt brasiler, disposat a pagar 25 milions d’euros, desistís de continuar negociant perquè assumeix que el Barça no li pot vendre el jugador abans que tanqui el mercat al Brasil el dia 28. El futbolista es troba cedit al Betis, la qual cosa impedeix que LaLiga autoritzi que el conjunt blaugrana pugui trencar el préstec una vegada tancat el mercat per tal de vendre el futbolista.

El club treballa en un espai d’animació

El FC Barcelona va anunciar ahir que obrirà un procés per crear un nou “espai d’animació permanent” al nou Spotify Camp Nou, sense data encara per a la tornada al nou estadi, que sota l’empara del club i la junta directiva, presidida per Joan Laporta, pugui animar l’equip després de consensuar com ha de ser l’esmentat espai amb jugadors i jugadores, treballadors, socis del club i tot aquell que vol afegir-se a la iniciativa, segons un comunicat de l’entitat.

Set premiats amb el ple al 15, un a Reus

La jornada va acabar amb set guanyadors del ple al 15, amb un premi de 159.529,31 euros per a cada un. Un dels set bitllets afavorits va ser segellat a Catalunya, concretament a Reus, i els altres a Madrid, Múrcia, Navarra i Granada.