Les excuses no li valen a Hugo Hernández Pociño, un nen lleidatà de 12 anys que acaba de revalidar el seu títol de campió d’Espanya que ja va aconseguir l’any passat de parapumse, la modalitat paralímpica del taekwondo, a la categoria individual P-33, ja que té una discapacitat funcional. Hugo va ser un dels vuit esportistes de la selecció catalana que van participar en el Campionat d’Espanya Pumse i Parapumse, que es va disputar a Sant Vicent del Raspeig (Alacant).

Hugo Hernández va nàixer amb una hemiparèsia, una paràlisi cerebral que limita la mobilitat al costat dret del cos, però que no li ha impedit ser esportista i competir. “El nostre fill va ser un nadó prematur, que va nàixer sent sismesó. Va tenir una hemorràgia cerebral i això li va provocar una hemiparèsia, però mai li ha impedit fer esport. Va provar amb la natació i altres disciplines fins que va triar el taekwondo”, expliquen els seus pares, Javier i Irene. “Un amic em va recomanar practicar el taekwondo, ho vaig provar i em va agradar”, intervé Hugo, que s’entrena tres dies a la setmana al Gimnàs Bordeta a les ordres de Juanjo Catalina i de forma esporàdica a Sabadell amb la selecció catalana amb els tècnics José Bravo i Josefina López. Les setmanes prèvies a la competició els entrenaments són de dilluns a dissabte.

Hugo Hernández Pociño, executant els moviments.

Va començar a practicar-lo fa tres anys i ja en porta dos formant part de la selecció catalana. En taekwondo hi ha les modalitats combat i pumse. Els pumses són combinacions de moviments que simulen atacs i defenses contra un o diversos atacants imaginaris. L’Hugo participa en parapumse, modalitat en la qual els esportistes s’agrupen segons la seua discapacitat. La categoria del lleidatà és motriu, la P-33.

“El que tenim clar és que té més viu l’esperit de superació que la resta de la gent i el taekwondo l’ha ajudat a treballar l’equilibri i la flexibilitat. És un esport molt complet”, recalquen els pares d’aquest alumne de primer d’ESO de l’Institut Maria Rúbies, que somia “poder participar en els pròxims Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028”.

El lleidatà Joel Lee, or en dos categories de l’Estatal

En el Campionat d’Espanya de taekwondo del cap de setmana passat també va participar un altre lleidatà, Joel Lee, del Club Do San Lee, que va aconseguir medalles d’or en dos categories.

Joel, després d’haver quedat classificat en cinquena posició a la modalitat de pumse al Campionat del Món celebrat el novembre passat a Hong Kong, va tornar a pujar al podi. El lleidatà es va proclamar campió d’Espanya a la categoria individual i a la de trio sincronitzat.Aquestes medalles d’or li donen el passaport per acudir com a integrant de la selecció espanyola al Campionat d’Europa que tindrà lloc a Tallinn (Estònia) el 16 i 17 d’abril.Joel Lee Bruna (Lleida, 5 de gener del 1982) tenia decidit acomiadar-se de la competició en l’esmentat mundial de Hong Kong, encara que ha decidit estirar la seua brillant carrera una mica més. El motiu de deixar de competir és que, als seus 43 anys i després d’haver estat pare fa quatre anys, “la vida no em dona per continuar amb aquest ritme d’entrenaments”.