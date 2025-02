Hermoso firma tres podis en un mateix campionat

Albert Hermoso va obrir aquest cap de setmana la temporada a l’aire lliure de concurs complet d’hípica i ho va fer amb un triplet de podis en el Concurs Internacional corresponent al Mata do Duque Spring Tour 2025 a Portugal. El genet d’Os de Balaguer va pujar als tres calaixos del podi i amb tres cavalls diferents, la qual cosa confirma la bona arrancada de temporada, ja que fa un mes va guanyar per primera vegada el Cross Country Indoor de Saumur, a França. Hermoso va acaparar les dos primeres posicions en el concurs de dos estrelles de Mata do Duque, sent or a cavall de Hazel IV, amb un total de 32.3 punts, i plata amb Coca Aa 24.37, amb una puntuació de 33.4. En el concurs de tres estrelles que va guanyar el sevillà Francisco Gaviño amb una puntuació final de 34.7, el lleidatà va aconseguir el tercer lloc muntant Volnay de La Triballe, amb el qual va aconseguir 38.3 punts. Hermoso va completar en els tres dies que va durar la competició un total de nou sortides. “Físicament és molt exigent, però també a nivell mental, perquè has de recordar els recorreguts, que són diferents en cada categoria i les qualitats de cada cavall per treure’n el màxim rendiment. Això suposa un gran esforç perquè ho has de fer gairebé sense parar entre proves”, va assenyalar el lleidatà.