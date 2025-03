El CE Pardinyes puja a Segona Catalana

El Club Escacs Pardinyes ha fet el salt a la Segona Catalana després de proclamar-se campió de la categoria Preferent. El club, que ha iniciat una fase d’expansió amb la captació de jugadors, recupera així una categoria en la qual ja va competir fa dos dècades, els anys 2002, 2003 i 2004. “És un gran èxit per al club, perquè portàvem molts anys a Preferent i mai no havíem tingut fins ara opcions de pujar”, explica Jordi Obis, de 23 anys, president que el proper mes d’abril complirà un any en el càrrec, en el qual és el més jove en la història de l’entitat, fundada el 1992 i “probablement el més jove de tot Catalunya”, afegeix.

La competició no va començar bé per al club, que va perdre el primer partit 4’5-5’5 davant de l’Almenar, però que va certificar l’ascens en l’última jornada al guanyar 4-6 contra el Club Escacs Lleida. “Aquest triomf suposa un pas endavant i un impuls als escacs, no només per al CE Pardinyes, també per al conjunt de la ciutat, ja que no hi ha cap altre equip de la capital del Segrià a Segona. El club torna a situar-se en la competició catalana”, afegeix.

Obis explica que, quan va arribar al càrrec fa un any, “vam fer una anàlisi de la situació del club i vam pensar a fer alguna cosa per rejovenir-nos i captar nous jugadors”. Ara competeixen en tornejos federats 37 jugadors, malgrat que el total amb què compta el CE Pardinyes és de prop de 60.

“Hem començat a organitzar tornejos de promoció per a nens que estan tenint una bona acollida” i destaca que “a l’última festa major de Pardinyes, l’agost del 2024, vam organitzar un torneig en què van participar gairebé 100 jugadors de tot Catalunya i de fora. Lleida té potencial, està venint gent, no només de Lleida ciutat i fem classes de pagament, encara que també dos dies a la setmana són gratuïtes per a tot aquell qui vingui al club”, conclou.