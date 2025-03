Albert Aliaga, president del Hiopos Lleida: “demano calma i estar units, queden 13 batalles”

Albert Aliaga, president del Força Lleida, va llançar ahir un missatge de tranquil·litat a l’entorn, assegurant que la situació de l’equip, malgrat estar només una victòria per sobre del descens, “no és dramàtica”, i va demanar “calma i unió”, perquè reconeix que “és l’única manera de treure això endavant”, mentre que va revelar que ha donat un toc d’atenció a la plantilla perquè considera que l’actitud i la implicació “són innegociables”, va apuntar.

Aliaga es va reunir ahir amb la plantilla abans de comparèixer davant dels mitjans de comunicació per demanar serenitat al famós entorn que tant va popularitzar el malaurat Johan Cruyff. Va assumir que amb les derrotes a Bilbao i Corunya “hem perdut dos bales importants que ens haurien donat una mica de vida”, però va reiterar que “estem competint en cada partit i no hem de perdre la perspectiva d’on som i de com està la competició”.

Va reiterar que “la situació no és dramàtica, que jo sàpiga encara no estem en descens”, i va apel·lar al sentit comú i a la unió. “Si us plau, mantinguem aquesta unió que hem aconseguit, no ens alarmem més del compte. Som conscients que venim de diversos anys en els quals hem guanyat molt, però també cal mirar on som, a la millor Lliga d’Europa, i mirem una mica més enrere per recordar d’on venim, i tot això ho posem en valor”. Aliaga va insistir a treure ferro a la situació perquè la pressió i els nervis es transmeten als jugadors, que al cap i a la fi són els que ens han de salvar, i que són els mateixos que van competir contra el Baskonia i van guanyar el Gran Canària”, va dir.

També va lamentar que es vagi dient que al club no es treballa per la demora en el fitxatge d’un pivot. “Em sap greu que existeixi aquesta sensació, perquè aquí no es para de treballar, però per portar jugadors que no aportin, no els portarem. Els que ens han de treure d’aquí són els jugadors que tenim, i aquest grup ha d’estar unit”, va dir Aliaga, que va afegir: “Cal demanar, no a l’afició, perquè no se li pot demanar res més, ells sí que són la millor afició de la Lliga i han demostrat que són d’ACB, sinó a l’entorn, una certa serenitat i tranquil·litat”.

En relació amb els fitxatges que puguin venir, va tornar a deixar clar que “només fitxarem si trobem algú que ens millori. Vam estar molt a prop de portar el jugador que ha fitxat el Manresa (Traoré), però no vam poder. Per què?, perquè no estem jugant competició europea. Siguem conscients d’on som, quin pressupost tenim i d’on venim, posem-ho de relleu, perquè si no ho fem, no ho gaudirem”, va reiterar.

El president del Força Lleida, que va assumir que ha pecat d’inexpert, també va revelar que després de l’entrenament d’ahir va donar un toc d’atenció a la plantilla, a la qual va reclamar més entrega i implicació en els partits.

“És una cosa innegociable”, va apuntar, i alhora va deixar clar que no permetrà “més faltes d’actitud” i va llançar un avís: “Em comprometo públicament, i així ho he dit a la plantilla, que si convé prendre qualsevol decisió no serà amb paraules, sinó que es prendran accions”, va asseverar.

“Ens queden 13 finals, 13 batalles, set de les quals a casa, i la primera la tenim aquest diumenge. Cal sortir amb el ganivet entre les dents”, va afirmar.

Batemon: “Ser a la Lliga ACB és una bona oportunitat per a mi”

L’Hiopos Lleida va presentar ahir la seua última incorporació, James Batemon, que ja va debutar a la pista del Corunya amb bona nota, sent el màxim anotador i el més ben valorat. L’escorta nord-americà va dir que la rebuda “ha estat molt bona” i va destacar que “els companys m’han animat, la qual cosa ha estat de gran ajuda tenint en compte que he hagut de deixar la família al meu país i venir sol”.

Va revelar que es va decidir a fitxar una vegada va haver parlat amb Gerard Encuentra, que el va convèncer del rol que tindria a l’equip. “Abans de comprometre’m a vindre i firmar, òbviament vaig parlar amb l’entrenador, per preguntar pel joc, l’organització interna de l’equip, per evitar anar a un equip sense una estructura clara o amb inconvenients similars, així que l’entrenador em va informar sobre els seus plans per a l’equip i sobre les seues previsions respecte al tipus d’ajuda que jo podia aportar-los. I vaig estar d’acord amb la posició i el rol que se m’oferia per jugar en aquest equip i ajudar-lo a guanyar”, va comentar el nord-americà, que té clar que “ser a la Lliga ACB és una bona oportunitat a la meua carrera i per jugar al bàsquet d’elit”, va dir. Va reconèixer que malgrat la inactivitat de sis setmanes per una lesió que va patir amb els Brisbane Bullets, ha tornat en plenes condicions, i es va definir com un jugador “bo en defensa, passo la pilota i creo oportunitats. No necessito tenir sempre la pilota a les mans per ser eficaç”.

Per la seua part, el director esportiu, Joaquín Prado, va dir que es tracta d’un jugador “capaç de generar joc de moltes formes diferents”, amb “molta capacitat i personalitat per decidir en moments complicats, que ens pot donar un punt de fiabilitat” i, sobretot, “amb experiència en situacions com aquesta, lluitant per una permanència molt anhelada”.

Considera Encuentra i Prado intocables

Albert Aliaga també va voler deixar clar que en cap moment no s’ha qüestionat la continuïtat ni de Gerard Encuentra ni de Joaquín Prado. “Les figures de Gerard i Joaquín no són negociables, passi el que passi hi seran fins al 30 de juny, igual que jo, si no em fan fora abans, i tota la junta directiva”, va assegurar el president.

Luka Bozic continua al marge de l’equip

Luka Bozic continua sense poder-se entrenar amb la resta de l’equip a causa de la sobrecàrrega muscular que pateix en un bessó i que li va impedir jugar diumenge passat a la pista del Corunya. Avui es preveu que passi més proves per veure si demà ja es pot entrenar.