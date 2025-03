Flick incideix a defensar bé en el duel davant del Benfica

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona visita avui al Benfica a l’Estádio da Luz (21.00), en el partit d’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, competició en la qual tots dos equips ja es van mesurar el mes de gener passat en un partit esbojarrat de la Fase de Lliga que va acabar amb victòria blaugrana (4-5) després d’un gol de Raphinha en el temps afegit que va culminar la remuntada.

Hansi Flick va afirmar ahir que el seu equip haurà “de defensar millor” que en l’esmentat partit disputat al desembre. “El Benfica té una idea clara de joc i nosaltres també, els dos tenim bones estratègies. A hores d’ara cap partit no és fàcil, hem de centrar-nos en aquest pas. Espero que estiguem més ben preparats que l’última vegada. Haurem de defensar millor que en l’últim partit contra el Benfica”, va insistir el tècnic alemany.

“Evidentment, cal pensar que hi ha una tornada. Ens enfrontem demà a un dels millors equips de la Champions League, ho han fet molt bé. Tenen molta confiança en l’equip i juguen molt bé. Nosaltres hem de jugar millor que ells”, va declarar.

Flick va assegurar que espera “un partit dur” davant d’un “equip fantàstic” i un “ambient especial” en un duel per al qual arrossega el dubte de Gavi. “Veurem què passa. Dilluns no es va entrenar perquè no se sentia bé i haurem d’esperar a veure què diu el doctor”, va comentar.

Sobre el moment de forma de Robert Lewandowski, que amb 34 gols ha superat el seu millor registre amb el Barcelona, va afirmar que “sempre és bo tenir un davanter que pugui marcar, però el més important és que l’equip sigui capaç de generar ocasions per a ell”.

Va rebutjar que el camí que espera als blaugranes a la competició els converteixi en favorits. “Sempre estic centrat en el següent partit, així que el Benfica és el següent rival més dur. No crec que sigui bo parlar d’això perquè sempre ens centrem en el següent partit. És una bona manera d’afrontar el futur”, va concloure.

Pau Cubarsí somia guanyar la Champions

Pau Cubarsí va assegurar ahir que “sempre he somiat guanyar la Champions des de petit. El Barça és el club de la meua vida i el meu objectiu és guanyar el màxim de títols possibles, però també vull gaudir del moment”.

Ter Stegen confia tornar aquesta temporada

El porter del Barcelona Marc-André ter Stegen, que es va lesionar de gravetat el genoll dret al setembre, va dir que treballa amb l’objectiu de reaparèixer aquesta temporada. “Ja veurem, estic treballant en això. Estic bé”, va comentar.