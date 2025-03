Pueyo i Sellés fan història al Mundial

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els lleidatans Jaume Pueyo i Bernat Sellés van aconseguir ahir el millor resultat de la història en un esdeveniment d’esprint per equips per a Espanya en esquí de fons amb una catorzena plaça en els Campionats del Món que s’estan disputant a la localitat noruega de Trondheim. A la Copa del Món de Davos, celebrada al desembre, Pueyo (CEFUC) i Sellés (Cerdanya Nòrdic) ja van aconseguir arribar a les finals de l’Esprint per equips i van acabar quinzens, posició que han millorat en aquest Mundial de Noruega.

El duo lleidatà va entrar a un minut i 10 segons dels amfitrions Erik Valnes i Johannes Klaebo, que van ser els grans dominadors de la prova contra el crono a l’imposar-se amb un registre de 18:27.71. La plata va ser per als finlandesos Ristomatti Hakola i Lauri Vuorinen, i el bronze per als suecs Oskar Svensson i Edvin Anger.