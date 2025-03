Voregen la gesta

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu es va quedar molt a prop de tombar per segon any consecutiu el Perfumerías Avenida, al qual va dominar durant més de mig partit, encara que al final va acabar sucumbint després d’encaixar un parcial d’1-15 en els últims set minuts que el va condemnar a la derrota, truncant així una ratxa de tres victòries seguides (63-69). Les faltes de les jugadores interiors i la lesió de Raventós, que estava sent la millor, van acabar per decidir un duel que les lleidatanes van merèixer guanyar.

El quadre urgellenc va mantenir el matx igualat durant els primers sis minuts gràcies a una bona defensa i a l’aparició de Coulibaly, que enrere va frenar l’empenta de Sika Koné i en atac va firmar dos cistelles seguides de qualitat que va permetre el primer avantatge local (8-6). Però diverses decisions arbitrals molt rigoroses i un criteri en la senyalització de les faltes clarament decantat per al costat salmantí (7 a 1) van frustrar les lleidatanes, que després del 10-8 de Ridard van encaixar un parcial de 0-12 que va permetre que el rival se n’anés amb una renda de 10 punts (10-20), reduïda a vuit al final del primer quart.

La qualitat del Perfumerías s’estava imposant davant d’un Cadí que patia molt enrere davant de Koné i Fasoula, i més amb Murekatete carregada ja amb dos faltes. Però les urgellenques no es van ensorrar i amb un parcial de sortida del segon període de 6-2 van tornar al partit (20-24), obligant Ana Montañana a demanar el primer temps mort. L’atac de les salmantines va començar a embussar-se i el Cadí va jugar amb més fluïdesa, amb Laia Raventós als comandaments. La de Santa Eulàlia de Riuprimer va assumir els galons i va anotar vuit punts gairebé seguits, amb un triple, un 2+1 i dos tirs lliures que, units a uns altres quatre punts de Murekatete, van permetre al quadre d’Isaac Fernández tornar a recuperar els dos punts de renda (34-32). Malgrat l’empenta del Perfumerías Avenida, el Cadí va aconseguir conservar un exigu avantatge al descans (39-37) després de completar un parcial global de quart de 25-15, gràcies en gran part a una sensacional Naignouma Coulibaly, que va firmar els cinc últims punts per elevar la renda fins als nou, la seua millor marca anotadora des que va aterrar a la Seu d’Urgell.

A la segona meitat el Cadí no va abaixar la intensitat i va portar en tot moment el comandament del joc i del duel, tot i que amb avantatges que mai no van superar els quatre punts, que van ser tres al final del tercer període (54-51). El Cadí anava creixent cada cop més i l’Avenida patia per anotar. Un 5-1 de parcial en l’inici de l’últim assalt, amb triple de Yurena Díaz, va obligar l’entrenadora visitant a parar ràpidament el partit (59-52), però no li va servir de res, ja que el segon triple de la base canària, que va firmar el millor partit des del seu retorn, va posar el conjunt alt-urgellenc amb vuit punts de renda (62-54), la màxima de tot el matx. Però aquí se li van fondre els ploms al Cadí, en part perquè va perdre per lesió el seu far ahir, Laia Raventós, que va haver d’abandonar la pista després d’una topada amb Vilaró. Sense la barcelonina, l’equip va patir en la creació i l’Avenida, liderat per Koné, va anar retallant la diferència fins a capgirar el marcador (63-65) a falta d’1:15 minuts. Un parell de pèrdues i males decisions en atac van acabar sentenciant amb un parcial final demolidor d’1-15.

Gervasini, convocada amb el 3x3 d’Espanya per a la Champions Cup

La base del Cadí la Seu Ainhoa Gervasini és una de les quatre integrants de la selecció femenina 3x3 que prendrà part en la Champions Cup que es disputarà a Bangkok del 14 al 16 de març. La FEB va donar a conèixer ahir la composició de l’equip, que completen Vega Gimeno, subcampiona olímpica, doble campiona d’Europa i la jugadora amb més internacionalitats, Alba Prieto (IDK Euskotren) i Cecilia Muhate (Ensino).

La base andalusa debutarà oficialment amb Espanya després de participar en les concentracions de febrer i de l’estiu passat. El combinat estatal està enquadrat al Grup B juntament amb França, Austràlia i Tailàndia.