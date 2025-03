“Tenim plantilla per fer coses importants”

Iñigo Idiakez assumeix les regnes de la banqueta del Lleida convençut que “hi ha una gran plantilla per fer coses molt importants”, a la qual li queden “nou finals per aconseguir estar en play-off”. “Hi ha un vestidor meravellós i la sensació que tinc és que cal canviar alguna cosa per passar d’una dinàmica d’empats a la de victòries”, va apuntar ahir en la seua presentació el donostiarra.

El bon nivell de l’equip va ser una de les tres raons que van portar que el tècnic acceptés la proposta d’entrenar el conjunt blau. Les altres dos van ser “la història del club i que el cos em demana marxa”, a més de reconèixer que “el pas del meu germà [Imanol] ha ajudat al fet que vingui. Tinc un gran record de quan era aquí, recordo el camp ple de gent pressionant”. “Seria meravellós que ara ell vingués a veure com el seu germà competeix en el play-off”, va desitjar.

Idiakez també va voler elogiar el treball de l’anterior tècnic, Marc Garcia: “Aquí s’han fet les coses molt bé, l’equip és molt sòlid, no perd, però el futbol és molt difícil i parlant amb els jugadors fa la sensació que cal canviar alguna cosa, no sé si molt o poc, però cal trobar la tecla per traduir els empats en victòries”, va explicar.

En aquesta línia, va destacar que “la plantilla té ganes i energia. Tinc un vestidor meravellós, amb gent que vol que l’ajudi”. Per això, va deixar clar que “vinc amb molta energia per fer-ho i que la situació canviï per posar aquest club on es mereix”. A més, va explicar que “tota la plantilla està disponible” per al partit de demà a casa del cuer Mallorca B (12.00), a excepció del sancionat Adri Lledó. Sobre l’estil de joc que vol aplicar, va explicar que “quan tens bons jugadors, cal jugar bé a futbol, perquè és el camí més fàcil per guanyar”. A més, va demanar que “l’afició ens ajudi, perquè he vist aquest camp ple i jugar així és competir amb un o dos més”.

A més, el director esportiu, Raúl Fuster, també va voler agrair el treball a Marc Garcia i va justificar el canvi a la banqueta perquè no “ens convencia l’energia que s’anava generant”. Sobre l’elecció d’Idiakez, va explicar que “ja havíem estat en contacte a l’estiu i era la decisió més lògica”.

D’altra banda, el club va anunciar ahir la seua col·laboració amb el programa d’integració social Invulnerables, impulsat amb l’activista Sor Lucía Caram i que es desenvolupa a Lleida a través de l’associació Prosec, amb el qual proposa que els usuaris del programa, unes 120 famílies a Lleida, puguin assistir als partits del Lleida CF.