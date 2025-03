Un altre circuit en perill

Tota l’activitat automobilística al Circuit de Lleida d’autocròs ha quedat paralitzada des del mes de gener passat i sine die perquè una part important del terreny sobre el qual està situat té una afectació mediambiental que impedeix a la Paeria renovar el conveni de cessió amb l’Escuderia Lleida, que ha estat la gestora de la instal·lació des que es va inaugurar el 1999, fa ara 26 anys.

El circuit, situat a l’antiga N-II, en direcció a Alcarràs, està construït sobre una finca municipal, que és la que està afectada majoritàriament per la normativa mediambiental, i un terreny privat cedit per la família Simorra. És el segon circuit de motor que cessa la seua activitat a la ciutat de Lleida en menys d’un any, després del de Rufea de motocròs (vegeu el desglossament).

“El circuit té una afectació de caràcter ambiental, no tot, sinó una part, però que impedeix portar a terme l’activitat normal, de manera que hem comunicat al club que ho paralitzi tot de forma temporal fins que coneguem tots els detalls i decidim què fer”, va explicar a SEGRE el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, que va reconèixer que el futur de la instal·lació al seu emplaçament actual “està en perill”, ja que “hi ha una normativa que ens impedeix renovar el conveni i les normes cal acatar-les”, va assenyalar.

No obstant, va apuntar que “estem treballant en diferents alternatives una vegada tinguem tota la informació”, i no va descartar construir un traçat nou en una altra zona de la ciutat. “Resituar-lo és una opció i hi estem treballant, però primer hem de saber quina afectació té l’equipament i després buscar com ho podem solucionar”, va indicar Quiñónez, que no veu forassenyada la reubicació, encara que això suposaria un cost important per al consistori.

“Si arribés a passar aquest escenari, estem valorant diverses opcions de com donar prioritat perquè la ciutat no es quedi amb una instal·lació menys. És un equipament que té molts anys i també podria ser una bona opció buscar una altra ubicació per adequar-lo a la nova normativa i modernitzar-lo”, va puntualitzar.

Des de l’Escuderia Lleida es veu amb certa intranquil·litat la situació, mentre que són pessimistes sobre poder continuar com fins ara. La possibilitat de reformular l’actual traçat per ubicar-lo a la zona que no està afectada per la normativa mediambiental “és inviable”, segons van reconèixer ahir fonts del club, ja que no hi ha prou espai, i l’opció de resituar-lo la veuen amb bons ulls, encara que comporta un problema econòmic, ja que suposaria una inversió que xifren en mig milió d’euros. “És una opció que s’estudia, però no sé la viabilitat que tindria el projecte a nivell econòmic”, van apuntar fonts de l’escuderia, que aquest any no han demanat cap prova federada.

El de Rufea ja té presa de reg i la Paeria vol reflotar-lo

La Paeria s’ha proposat reactivar a curt termini el circuit de motocròs de Rufea, que porta gairebé un any tancat i tres sense cap activitat motociclista. El consistori ha resolt ja una de les deficiències que tenia la instal·lació, la falta d’una presa d’aigua per regar, que va ser una de les causes que va esgrimir el Moto Club Segre per renunciar el mes de maig passat a seguir amb la gestió de la instal·lació que portava des de feia 27 anys, concretament des de l’any 1996.

La instal·lació ja té presa d’aigua per regar el circuit, una obra que li ha suposat a l’ajuntament una inversió d’uns 50.000 euros. “Ja hem portat l’aigua, ara estem tenint converses amb la Federació Catalana de Motociclisme per intentar recuperar el circuit en la seua màxima plenitud. Ens fa molta il·lusió que torni a funcionar”, va assenyalar Jackson Quiñónez. Encara que va obrir les portes que el Moto Club Segre torni a assumir la gestió, “estaríem encantats”, va afirmar, i creu que és complicat perquè “hi havia una situació de desgast i de cansament, perquè anys enrere, abans d’entrar aquest nou equip de govern, no es va fer res a l’equipament per millorar-lo. Ara estem intentant recuperar-lo”, va assegurar.