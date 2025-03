Piqué nega que pagués a Rubiales per la Supercopa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Gerard Piqué va negar ahir davant de la jutge haver pagat a l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel contracte que va portar la Supercopa a l’Aràbia Saudita, del qual es va mostrar orgullós, i visiblement emocionat va denunciar el dany reputacional patit per aquesta causa judicial.

Piqué va comparèixer durant gairebé dos hores com a investigat davant del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Majadahonda (Madrid) pel seu paper –quan encara era futbolista en actiu– en les negociacions entre l’empresa saudita Sela i l’RFEF per traslladar aquest campionat a l’esmentat país.

Segons fonts jurídiques, l’exblaugrana va defensar que la seua comissió de 4 milions d’euros anuals va ser pactada entre la seua empresa –Kosmos– i Sela, amb qui al principi va arribar a un acord verbal, que va qualificar de “pacte entre cavallers”, fins que es va firmar el contracte.

És aquesta empresa saudita, va explicar, qui el va contractar com a intermediari i que li ha anat abonant periòdicament els pagaments (que, segons el contracte, arribaran a 40 milions el 2029 davant els 400 milions per a l’RFEF). Dijous, el seu advocat va presentar factures emeses per la seua empresa –que té el compte bloquejat des de l’abril del 2024– a Sela.

Segons va relatar, quan era futbolista en actiu no hi havia cap prohibició d’establir relacions comercials i ningú li va dir que hi pogués haver un conflicte d’interessos, en relació amb el fet que intervingués en les negociacions mentre jugava al Barça, equip que participava en el torneig. Al final de la seua declaració, Piqué es va mostrar molt afectat i va al·ludir al dany reputacional sofert a causa d’aquest procediment judicial, a la qual cosa –va manifestar– no hi ha dret quan és el “millor” contracte que ha tingut mai la Federació. Piqué, que va declinar fer declaracions als nombrosos mitjans apostats davant el jutjat, va negar que Kosmos o algú relacionat amb aquesta empresa hagi fet cap pagament a ningú vinculat amb l’RFEF, ni tampoc amb l’Aràbia Saudita. El dia anterior, Piqué havia presentat davant la jutge les factures en les quals constava les quantitats que havia cobrat.

L’àrbitre defensa l’anul·lació del penal

L’àrbitre polonès Szymon Marciniak ha defensat, en una entrevista al portal Win Win, la decisió d’anul·lar el penal a Julián Álvarez a l’Atlètic-Reial Madrid. “Vaig avisar el VAR que al 99% era un doble toc d’Álvarez”, va explicar.

Iñigo Martínez, feliç de seguir al Barcelona

Iñigo Martínez va explicar als mitjans del Barça que “estic molt feliç, tant jo com la família, de poder seguir un altre any en aquest grandíssim club, que va confiar plenament des del primer minut”, en relació amb la seua ampliació de contracte.

Pedri creu que arriben “bé” amb l’Atlètic

Pedri va dir respecte al partit de demà davant de l’Atlètic que "crec que arribem bé, en una bona dinàmica. Serà un partit bonic i per disfrutar”.

El Las Palmas iguala un 0-2 en la prolongació

Las Palmas i Alabès van empatar ahir 2-2 en el partit que obria la Jornada 28 de LaLiga. L’Alabès guanyava 0-2 al 90 i el Las Palmas va empatar en l’afegit. A Segona, Oviedo-Elx, 1-1.