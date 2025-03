El Pons Lleida rep el Calafell en un dur test

El Pons Lleida torna avui a la Lliga rebent a l’Onze de Setembre el Calafell (12.15). Després d’haver disputat diumenge passat la final de la Copa, en la qual va caure 4-5 davant del Reus i a què va arribar després d’eliminar l’Alcoi i el Noia, l’equip d’Edu Amat, setè, afronta aquest partit davant del quart minvat físicament i encara amb la derrota a la final en ment. “Va ser un cop dur”, va explicar el tècnic. “Hem intentat descansar i hem d’afrontar tres partits molt difícils abans de jugar la Final Four de la WSE Europe Cup”, recorda Amat. El Llista, després de jugar avui davant del Calafell, visitarà el Noia dimecres i, diumenge vinent, rebrà el Caldes. Encara amb Nico Ojeda de baixa, té Darío Giménez amb un dit de la mà afectat per un cop, mentre que Antonio Chino Miguélez haurà de jugar amb protecció a la cara, ja que a la final davant del Reus va rebre un cop que li va ocasionar una fissura a l’envà nasal.

Del Calafell, en el qual juga l’exllistat Sergi Folguera, Amat diu que “estan en una bona dinàmica, han fet una proposta nova aquesta temporada que els està sortint molt bé, però esperem fer un bon partit”.

D’altra banda, el tècnic afegeix que “volem lluitar per tornar a estar entre els sis primers. Sabem el que ens ve al davant, però ara cal centrar-se primer en el Calafell, un rival que ens ho posarà complicat, però volem fer un bon partit davant de la nostra afició, que sempre està al nostre costat”.

L’Alpicat arranca avui a la Corunya un calendari difícil

L’Alpicat, que no competeix des del passat 22 de febrer, quan va derrotar per 4-2 el Pons Lleida en el derbi, torna avui a la competició amb una difícil sortida a la pista del Liceo (12.00). Obre amb aquest enfrontament una setmana complicada, ja que dimecres rep a casa el Barcelona i el pròxim cap de setmana visitarà l’Igualada.

“Són molts dies sense competir, ens hauria agradat no parar tant de temps, però el calendari és el que és i ho hem aprofitat per fer una minipretemporada, recuperar jugadors i treballar diferents aspectes”, va explicar l’entrenador de l’equip Jordi Sito Expósito.“Anem a la pista del Liceo, on sempre agrada jugar, amb la intenció de lluitar els punts i posar-los les coses difícils. Sabem el que hem de fer i intentarem sorprendre’ls”, va afegir.Sobre els tres duels que ha d’afrontar ara l’Alpicat, va assenyalar que “no podem afrontar-los de cap altra manera que no sigui intentar competir-los de la millor manera possible”. “Crec que estem en un bon moment i volem competir i tenir bones sensacions”, va concloure.