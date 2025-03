El Robles Lleida, sense miracle contra el líder

Publicat per COLAU OBRADOR LLINÀS Creat: Actualitzat:

❘ esplugues de llobregat ❘ El Robles Lleida va perdre davant del Segle XXI, líder de la Lliga, en un partit que malgrat el resultat el va acabar amb bones sensacions però el va deixar en setena posició i més lluny del somni del play-off. El matx va començar igualat, arribant al 9-8 després dels primers 5 minuts, però després d’aquell moment va començar el conjunt local a imposar-se en joc i marcador (19-10). El segon quart va continuar igual, amb algun intent d’atansar-se del Robles, però amb un Segle XXI imposant-se en el joc, sobretot físicament. D’aquesta manera, la primera meitat va acabar amb una diferència de 19 punts i amb sensació de no poder fer res (39-20). El tercer quart va ser igualment aclaparador, encara que reduint molt les pèrdues de pilota del Robles, limitant els riscos i lluitant tots els rebots. Malgrat això, fins al minut 4 del tercer quart, no van arribar els primers punts del Robles, i va ser en aquest final de quart on van arribar als 13 punts, lluitant per retallar distàncies, però que van acabar amb una diferència de 25 punts (58-33). L’últim quart va ser el més competit, on el Robles va millorar en defensa per limitar els punts de les locals i fins als últims instants va poder fins i tot guanyar el parcial de quart, però no va bastar i va acabar perdent també l’últim quart, amb 27 punts de diferència (72-45). Ruben Petrús va voler destacar la traça de les jugadores en el rebot “en el partit d’anada ens van guanyar per més de 30 rebots, en aquest només de 4 o 5”. A més, va voler mirar al futur, i parlar dels objectius per als últims 5 encontres: “Hem de millorar el balanç de la temporada passada (12-14) i anar assentant ja la base de l’equip per a la temporada que ve continuar creixent a la Lliga.”