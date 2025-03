L’Alpicat cau sense opcions

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat no va tenir opcions de donar la sorpresa a la pista del Liceo, que va acabar golejant (8-3). L’equip de Jordi Sito Expósito va aconseguir avançar-se en el marcador amb un gol de Joan Ramon Serret, però es va anar diluint a mesura que passaven els minuts. D’aquesta forma, l’Alpicat es manté en zona de play-out, encara que amb 5 punts de marge sobre el Vilafranca, que dissabte va arrancar un empat davant del Reus (5-5). Els lleidatans, que dimecres reben el Barça, estan empatats ara amb el Voltregà, que no va fallar davant del Caldes, i el Sant Just, que ahir va caure al Palau.

Els primers minuts davant el Liceo van ser els millors de l’Alpicat a Riazor, complicant el joc als locals, que amb prou feines van poder posar a prova Bosch. En el minut 5, Joan Ramon Serret va fer saltar la sorpresa a l’aprofitar un rebuig després del tret de Miquel Serret (0-1). Ell mateix va posar a prova Serra poc després, mentre que Bosch es va lluir en un tret de Xaus. Ballestero també va tenir el segon, mentre que el Liceo va començar a trobar més espais a través de Torres i Ciocale. L’argentí va acabar aconseguint l’empat (1-1) en una jugada personal. Poc després, els corunyesos van capgirar el marcador amb el 2-1 de Copa, que va saber aprofitar un rebuig en el llançament de Ciocale.

Amb el segon gol, el Liceo va passar a dominar el partit. Saavedra va marcar el tercer en una combinació espectacular i el 4-1 va arribar després que Xaus convertís una falta directa després d’una blava a Iago Vázquez. L’Alpicat amb prou feines va crear perill. Només va comptar amb una ocasió de Ballestero, que es va quedar sol davant de Serra, mentre que Xaus va tornar a provar-ho.

El guió es va mantenir durant l’inici de la segona meitat. El Liceo va continuar castigant amb dos ocasions per a Saavedra i Cervera. Finalment, Saavedra va marcar el 5-1 en una recuperació de l’equip gallec. Besolí ho va provar en dos ocasions abans que arribés el sisè gol dels locals, amb un toc de qualitat de Carballeira. Tot just un instant després va arribar el 7-1 de Copa, a excel·lent passada de Xaus. L’Alpicat a penes tenia resposta. Va saltar Casals per substituir Bosch i en la primera aproximació als seus dominis va arribar el 8-1 de Méndez. Amb el vuitè gol, el Liceo va aixecar el peu de l’accelerador i l’Alpicat va tenir més llibertat. Miquel Serret va estar a prop de marcar el segon de l’Alpicat en una magnífica jugada, mentre que Vázquez i Munné també van posar a prova Serra. En el minut 47, el porter del Liceo va cometre penal i Munné es va encarregar de retallar diferències amb un llançament molt potent. Poc després, els gallecs van cometre la desena falta. Iago Vázquez no va dubtar a l’hora d’establir el 8-3. El matx estava ja dat des de feia molts minuts, però els locals van tenir l’ocasió de marcar el novè. Però Méndez va optar per sorprendre Casals i aquest va refusar el llançament. El temps va anar passant i tot just hi va haver temps per a més, amb el Liceo segellant una nova victòria i l’Alpicat marxant amb les mans buides d’una de les pistes més complicades de l’OK Lliga. El conjunt d’Expósito, que només ha aconseguit un empat en els seus 11 encontres a domicili, segueix en zona de play-out i amb un ampli avantatge de 5 punts sobre el Vilafranca, al qual té l’average particular guanyat. Dimecres, els lleidatans reben al seu pavelló (20.00) el líder i favorit al títol, un Barça que en el partit que ahir tancava la vintena jornada no va donar opció al Sant Just (6-0).

❘ la corunya ❘ El tècnic de l’Alpicat, Sito Expósito, va manifestar després de la derrota que “érem conscients de la dificultat del partit, però hem firmat una bona posada en escena”. “Durant els 10 primers minuts l’equip ha estat molt sòlid, aconseguint avançar-se en el marcador. En cap moment hem tingut la sensació que les coses es torçarien de la manera que ho han fet. En el moviment de banquetes hem sortit perjudicats. Ens han donat la volta en el marcador, però no hem tingut una mala primera meitat”, va afegir.

Expósito també va manifestar que “a la segona part teníem ganes de lluitar però a les dos primeres boles que han tingut han marcat. A partir d’aquell moment, el partit s’ha trencat del tot”.

“Hem comès errors i el Liceo els ha sabut aprofitar. També és cert que ha tingut un nivell d’encert molt alt. Nosaltres no hem estat capaços de combatre aquesta efectivitat en cap moment. No ens hem sentit còmodes, perquè anaven passant els minuts i el marcador era cada vegada més ampli,” va assenyalar Expósito.

L’entrenador dels lleidatans va dir que “veníem a Galícia a fer un bon partit, amb ganes de plantar cara, però no ha estat així. No ens en queda cap altra que recuperar-nos i treballar de cara al partit de dimecres contra el Barça davant de la nostra afició. No ens podem deprimir, perquè ja hem demostrat que som capaços de competir, encara que està clar que amb aquest marcador no és possible”.