Lando Norris s’imposa en una estrena caòtica

El pilot britànic Lando Norris (McLaren) es va convertir ahir en el primer líder del Mundial de Fórmula 1 2025 al vèncer en la carrera de l’inaugural Gran Premi d’Austràlia, en la qual la pluja va provocar el caos entre els monoplaces i va condemnar a abandonar Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin), fora per sengles accidents.

El vigent campió del món, Max Verstappen (Red Bull), va tornar a mostrar-se com un geni competitiu i va resistir en carrera per acabar segon, just davant del britànic George Russell (Mercedes), que va tancar el podi, davant del seu company d’equip, el debutant Kimi Antonelli. La cinquena i la sisena posicions van ser per als companys de Sainz i Alonso, amb Alex Albon (Williams) cinquè i Lance Stroll (Aston Martin) sisè, confirmant les bones sensacions que els seus companys no van poder demostrar pels seus accidents sota la pluja.

Tot després d’una cursa marcada pels múltiples canvis de les condicions meteorològiques, pels accidents i pels cotxes de seguretat, coronats per un ruixat final que va consolidar el drama. En total, només 14 pilots dels 20 que van arrancar van aconseguir acabar.

Norris va dominar la primera part de la carrera davant del seu company d’equip, l’australià Oscar Piastri, que va haver de recuperar en pista la segona plaça de la graella que havia perdut a la sortida davant de Verstappen, abans que la pista millorés i permetés el canvi a pneumàtics llisos superat l’equador.

Tanmateix, la pluja va sorprendre els pilots just després que abandonen el compost intermedi i els va obligar a entrar de nou en boxs per tornar a les gomes de pluja.

En aquell moment, els dos McLaren van acabar a la gespa i mentre que Norris va aconseguir controlar el cotxe i portar-lo a garatges, Piastri va patir una virolla i va perdre molt de temps, la qual cosa el va condemnar al novè lloc final.

Verstappen va prendre el capdavant, però va entrar a canviar els pneumàtics llisos i Norris va recuperar el liderat. El moment de més tensió va arribar just després de la retirada de l’últim safety car, que havia fet aparició pels accidents de Bortoleto i Lawson.

Verstappen va intentar atacar Norris i fins i tot va entrar en zona de DRS. Tanmateix, el britànic es va defensar i va aconseguir la victòria amb vuit dècimes d’avantatge.