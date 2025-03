Victòria de campió

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Barcelona va donar un gran cop a l’imposar-se ahir per 2-4 al camp de l’Atlètic de Madrid, oferint una gran exhibició de joc i contundència golejadora, remuntant un 2-0 i ratificant el seu liderat en una Lliga en la qual va llançat. El triomf el situa al capdavant de la classificació amb 60 punts, els mateixos que el Madrid però amb un partit menys.

En el minut 91 i mig, ja amb el 2-2 en el marcador, després d’aixecar el Barcelona un 2-0 en contra, Lamine Yamal va provar sort amb un tret que va rebotar en Reinildo Mandava i va batre Jan Oblak per col·locar el 2-3 entre la desolació de l’Atlètic de Madrid i l’apoteosi del Barcelona, que encara augmentaria el càstig amb el segon gol de Ferran Torres, per ratificar el seu favoritisme al títol.

Ja abans havia igualat un 2-0 en contra en tot just sis minuts, quan es va aixecar amb un xut amb l’esquerra de Robert Lewandowski i un cop de cap de Ferran Torres, va anivellar un partit que semblava perdut i va frustrar l’Atlètic de Madrid, que s’havia avançat per mitjà de Julián Álvarez i Alexander Sorloth. Amb el 2-3 de Lamine Yamal i el 2-4 de Ferran Torres fins i tot la diferència particular li correspon al Barça. A l’Atlètic no li remuntaven un 2-0 com a local des del 4 de novembre del 2007, quan el Vila-real es va imposar per 3-4. Han hagut de passar 663 partits.

L’Atlètic es queda a quatre punts del Barcelona, que són set si guanya el seu duel pendent davant de l’Osasuna, i del Reial Madrid. El conjunt blaugrana manté la seua fermesa. I això són paraules majors, en un duel com el del Metropolitano, en el qual va encadenar el seu setè triomf, amb la reacció del segon temps, amb caràcter i talent.

L’inici ja va ser del Barça. Quart d’hora. Un 70 per cent de possessió. I l’amenaça de Lamine Yamal, futbolista superlatiu, extrem desbordant. La sensació diferencial al seu equip i la inquietud constant en el seu adversari, protegit un defensiu Atlètic per la velocitat de Reinildo i els ajuts de Lino.

Però qui va colpejar primer va ser l’Atlètic. Al tall del descans, amb la seua millor arma, el contraatac, Julián Álvarez va marcar l’1-0. A poc d’iniciar-se la segona part, l’Atlètic, que havia cedit la possessió al Barça, firmava el 2-0 en una altra contra, culminada en aquesta ocasió per Sorloth.

Però no va ser la sentència. El Barcelona va contestar en la següent jugada, amb el xut amb l’esquerra de Lewandowski inabastable per a Oblak. El 2-1 i molt partit per jugar. En el minut 77, sis després del gol de l’atacant polonès, el seu trenta-cinquè de la temporada, el conjunt blaugrana va anar encara més enllà: indetectable Ferran Torres per anotar de cap el 2-2. Aquest és el Barça. Capaç de tot.

I ambiciós. Quan el matx semblava condemnat a un empat, ja en el minut 91, Lamine Yamal es va aliar amb el rebot en Reinildo per culminar la remuntada i situar el 2-3 que premiava l’aposta ofensiva de l’equip. L’apoteosi del Barcelona va ser una expressió poderosa de la importància de la seua victòria. La incredulitat de l’Atlètic, de la desolació. I encara arribaria el 2-4 de Ferran Torres. El Barcelona suma més que tres punts, una gran càrrega de moral per anar a buscar el títol.

❘ madrid ❘ Hansi Flick es va confessar feliç per la victòria i va assenyalar que l’equip no es va merèixer el 2-0 amb el qual es va trobar. “Crec que hem jugat bé a la primera part. Després de rebre dos gols hem demostrat una gran mentalitat, l’equip ha lluitat i ha generat ocasions de manera increïble. Estic molt feliç per l’equip, pel club i pels aficionats”, va explicar a la roda de premsa.

L’entrenador dels blaugranes va insistir que “estic content i feliç per aquest equip. No han llançat mai la tovallola. La reacció ha estat increïble, així és com volem actuar al terreny de joc. Estic molt, molt orgullós”.

Va celebrar la reacció que va tenir l’equip després de veure’s amb un 2-0 en contra. “Sí, sens dubte ha estat el més important. Però es juga com s’entrena i ells ho estan fent molt bé. Tenim molta confiança en com volem jugar i aquest equip, quan comet un error, després l’utilitza. És un equip fantàstic, amb passió”, va destacar, i va afegir que “estar dos gols darrere de l’Atlètic i canviar el resultat en vint minuts és molt important. Demostra que l’equip creu en els seus punts forts”.

Sobre el partit pendent contra l’Osasuna, va dir no tenir cap notícia de quan es jugarà.

❘ sevilla ❘ L’Athletic, amb un gol de Yeray Álvarez en el minut 84, es va imposar 0-1 a l’estadi Ramón Sánchez-Pizjuán i consolida la quarta posició a la classificació, alhora que desunfla la il·lusió del Sevilla d’enganxar-se a la lluita per la zona europea. En altres partits d’ahir, el Betis va guanyar 2-3 a Leganés, el Getafe va vèncer 1-2 en la visita a l’Osasuna i Rayo Vallecano i Reial Societat van empatar 2-2.

“Guanyar aquí és un cop sobre la taula”

Lamine Yamal, autor del 2-3, va dir que “era un partit molt important. Guanyar l’Atlètic de Madrid és un cop sobre la taula. Ens posem líders amb un partit menys. Estem molt contents”, va expressar el jugador del planter a DAZN, on va revelar que estaven “al vestidor tots junts” celebrant la victòria i “disfrutant”. “Al final, de la ràbia que no estàvem còmodes, hem tret la nostra millor cara. L’equip m’ha necessitat i he marcat.”

Ferran Torres, 100 partits de blaugrana

Ferran Torres va complir ahir el seu partit número 100 amb el Barcelona i ho va celebrar de la millor manera possible, amb un doblet que va donar solidesa a la remuntada. Va marcar el 2-2 d’un cop de cap i, ja en l’afegit, va sentenciar amb el 2-4, en una gran rematada. En aquests 100 encontres, el valencià ha marcat 22 gols, encara que l’actual temporda n’ha firmat 13, set dels quals aconseguits en una Lliga que cada vegada té més color blaugrana.

Enrique Cerezo, crític amb el VAR i la UEFA

El president de l’Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, va criticar durament al VAR i el penal anul·lat a Julián Álvarez en l’euroderbi, després del tradicional dinar entre les directives dels dos clubs ahir. “El VAR és una eina nefasta per al futbol. Va venir per garantir justícia i el que està fent és no garantir-la. És una mala eina que no té cap sentit”, va etzibar, i va afegir que “tinc les imatges de la UEFA i el que es veu és que ni frega la pilota”.