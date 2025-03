Idiakez: “He vingut amb molta energia i vull transmetre-la a l’equip”

Iñigo Idiakez, ahir al plató de Lleida TV entrevistat per Eva Cortijo.

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El tècnic del Lleida CF Iñigo Idiakez va dir ahir, en una entrevista concedida a Lleida TV, que “he vingut amb molta energia i vull transmetre-ho a l’equip”, mentre es va mostrar optimista sobre la possibilitat de fer play-off, malgrat que en els dos partits que porta al capdavant del conjunt blau encara no ha aconseguit guanyar.

“Estic buscant molta informació sobre l’equip per veure si trobo aquesta tecla que necessitem per convertir empats i derrotes en victòries. No tot és tan dolent. Tenim els elements necessaris, ens queden 21 punts i sabem que encara tenim temps, però també sabem que cal guanyar ja”, va assenyalar el tècnic donostiarra.

Idiakez va reconèixer que quan va arribar “em vaig trobar un equip pla i amb ansietat, però també és veritat que en els dos partits que porto m’he trobat un equip diferent. El dia del Mallorca B defensivament no vam estar encertats, l’estructura no la teníem clara. I diumenge davant de l’Europa ens va costar molt atacar, però defensivament vam estar millor”.

“Què com se soluciona l’ansietat i no fer gols? Doncs treballant. L’únic objectiu i l’únic camí és entrenar, continuar treballant i corregir errors. La meua metodologia és diferent de la de l’anterior entrenador. Vull un equip que pressioni i corri més. I tindrem temps per canviar les coses. Tot costa, però parlo amb els jugadors i percebo que volen canviar”, va explicar.

Sobre els xiulets que va rebre l’equip diumenge, va dir que els “entén”, però va afegir que “intento veure el costat positiu i vaig veure que els nostres aficionats van animar tot el partit. Els xiulets no beneficien el jugador perquè, a més, tinc un equip jove, però els aficionats decideixen al final del partit el que fan i jo no soc qui per dir-los res”. Idiakez va assegurar que “el més bonic del futbol són els últims partits en els quals o vas amunt o vas avall, però si guanyem un partit capgirarem la situació”.