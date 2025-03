El jutge de competició fixa el Barça-Osasuna per al dia 27

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El partit Barcelona-Osasuna, corresponent a la jornada 27 de Lliga, ajornat el passat dia 8 per la mort sobtada del doctor del Barça, Carles Miñarro, va ser ahir fixat per dijous de la setmana que ve, dia 27, pel jutge únic de Competicions Professionals de la Federació Espanyola de Futbol, José Alberto Peláez.

Tanmateix, ambdós clubs recorreran la decisió perquè estan en desacord de disputar el partit just després de l’aturada de seleccions. A més, en el cas del Barça, la data impediria que poguessin jugar Raphinha i Ronald Araujo, a causa que juguen amb les seues seleccions la matinada de dimarts a dimecres, i seria impossible per a ells arribar en condicions al partit.

Després de l’ajornament, el jutge va sol·licitar tant als dos clubs com a LaLiga la seua opinió sobre la nova data en la qual s’hauria de jugar el partit i aquesta en va plantejar dijous 27 de març, mentre els clubs van plantejar que es disputés entre les jornades penúltima i última del campionat (37 i 38), ja que aquesta opció “minimitza els conflictes amb les convocatòries de jugadors a seleccions nacionals”.

El jutge també va requerir a ambdós clubs la llista dels seus internacionals convocats i va demanar un informe sobre la viabilitat de les peticions de totes les parts al Departament de Competicions de la RFEF, que es va pronunciar a favor del 27 de març com a única i primera data possible, en compliment de les Normes Reguladores i Bases de Competició.

La resolució argumenta que el partit s’ha de disputar aquell dia 27, perquè és la primera data possible com exigeix la normativa i perquè “ha de primar la protecció de la integritat de la competició”, encara que existeixi una contraposició de drets entre els clubs afectats.

“Traslladar aquest partit a la penúltima jornada, sens dubte pot generar desavantatge i incertesa competitiva, sent perjudicial per a tots els equips implicats, i per tant, als principis i valors de la mateixa competició”, assegura.

Segons la seua opinió, “la celebració del partit al més aviat possible garanteix que les condicions en les quals es disputi siguin, dins de les possibilitats, tan similars a les previstes inicialment com es pugui, mentre que demorar en excés la data de la disputa, fins i tot podria donar lloc a situacions indesitjables per al campionat, augmentant la possibilitat que sorgeixin factors externs que en poguessin tornar a afectar la disputa”, afirma.

El Barça, amb juvenils a la Copa Catalunya

Malgrat haver-hi aturada internacional, el Barça ha de disputar demà la semifinal de la Copa Catalunya contra l’Espanyol (20.45) i ho farà amb un equip farcit de juvenils, ja que Flick no podrà comptar amb els internacionals ni els jugadors del Barça Atlètic, que divendres tenen un partit clau de Lliga.

Florentino va presumir d’incidir en la cautelar

Segons va publicar El Confidencial, Florentino Pérez va presumir davant la directiva del Barça a Jidda i el mateix Dani Olmo de la seua decisiva participació perquè el CSD concedís la cautelar al jugador egarenc. De fet, Catalunya Ràdio va revelar fa uns dies que Florentino va trucar al president de l’organisme, José Manuel Rodríguez Uribe, perquè permetés la inscripció d’Olmo i Pau Víctor.

Les penyes de l’Atlètic continuen protestant

La Unió Internacional de Penyes de l’Atlètic de Madrid va reiterar ahir que “ha decidit seguir endavant en la reivindicació per demanar explicacions a la mateixa UEFA” per la invalidació del penal de Julián Alvarez contra el Reial Madrid, alhora que va anunciar la intenció d’aconseguir “un peritatge judicial” del vídeo de la UEFA sobre l’acció.