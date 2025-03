Obren la convocatòria d’ajuts de 850.000 € per a l’Esport Blanc Escolar

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El departament d’Esports de la Generalitat ja ha obert la convocatòria d’ajuts per a les activitats i el transport de la campanya Esport Blanc Escolar (EBE), una subvenció que, aquest any, ascendeix fins als 850.000 euros, 150.000 euros més que l’última convocatòria. El termini per sol·licitar els ajuts és fins al 31 de març, aquest inclòs, i serviran per finançar l’edició d’aquest curs. La subvenció permet tant als Consells Esportius com als Consells Comarcals del Pirineu i al Conselh Generau d’Aran poder executar un programa amb més de 10 anys de recorregut i que treballa perquè qualsevol nen o nena del Pirineu conegui i pugui practicar les diferents modalitats d’esports d’hivern.

Més de 2.600 alumnes de tercer i quart de Primària de tots els centres de les nou comarques del Pirineu han format part d’aquesta dotzena edició. Els nens han practicat esquí alpí i de fons i surf de neu en sis o vuit sessions diferents.

L’Esport Blanc Escolar és un projecte integrat al currículum escolar i es porta a terme en horari lectiu durant el segon trimestre del curs. Les sessions estan desenvolupades per uns 300 entrenadors de vint-i-una escoles d’esports d’hivern.