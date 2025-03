L’Enoli Les Borges guanya al remuntar un 0-2 a l’Alzira

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Enoli Les Borges Vall va sumar ahir una important victòria davant de l’Hortitec Alzira TT, antepenúltim a la taula, que li permet situar-se a la zona tranquil·la de la classificació i amb la permanència pràcticament assegurada. Per a això els de les Garrigues van haver d’anar a totes i aixecar un 0-2, per acabar guanyant per 4-2.

Norbert Tauler va obrir la confrontació davant del francès Ibrahima Diaw, que va donar el primer punt al conjunt valencià al vèncer per 0-3, amb parcials de 9-11, 7-11 i 8-11. Joan Masip tampoc no va poder estrenar el caseller lleidatà al cedir poc després davant de José Carlos Guillot per un ajustat 2-3, amb parcials d’11-6, 9-11, 11-6, 9-11 i 4-11.

A la tercera va ser la vençuda i Marc Duran va retallar distàncies al derrotar per un clar 3-1 el danès Tobias Rasmussen (11-8, 4-11, 11-2 i 11-8). Masip va situar les taules guanyant Ibrahima per 3-0 (11-7, 12-10 i 11-8), mentre que Norbert Tauler va situar per primer cop al davant el Borges batent Rasmussen (11-7, 9-11, 11-6, 9-11 i 11-9. La victòria la va assegurar Duran amb el 3-0 que va infligir a Guillot (11-6, 11-5 i 11-8).