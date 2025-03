El Voltregà, rival del Vila-sanaa la Copa de la Reina

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Vila-sana ja coneix el rival davant del qual debutarà a la Copa de la Reina 2025 d’hoquei patins que es disputarà a Cerdanyola d’aquí a gairebé tres mesos, concretament del 12 al 15 de juny. No se les veurà amb l’equip amfitrió, que era el que volia que li toqués a la sort el tècnic Lluís Rodero, sinó que serà el Voltregà el seu rival als quarts de final, precisament l’equip dels quatre que li podia tocar que actualment està més mal classificat a l’OK Lliga.

Les de Sant Hipòlit, que ocupen la novena posició, van ser les últimes a aconseguir el bitllet per a la Copa després de guanyar en l’última jornada de la primera volta el Sant Cugat (2-3), que finalment es va quedar fora. “Teníem un favorit per jugar els quarts i era el Cerdanyola, amb el qual vam perdre aquí fa poc i teníem l’espina clavada”, va assenyalar Lluís Rodero després de conèixer-se l’aparellament.

El tècnic del Vila-sana va reconèixer que “és l’edició més igualada dels últims anys, tots els rivals són complicats i cal tenir el màxim de respecte. Nosaltres afrontarem la Copa amb la màxima il·lusió i a donar-ho tot, sabent que serà difícil davant d’un rival jove”.

La bola del Vila-sana va ser l’última dels quatre caps de sèrie que hi havia al primer bombo que va sortir durant el sorteig celebrat ahir al PEM Guiera de Cerdanyola, i en el qual també va prendre parteix la capitana de les lleidatanes, Maria Porta. El duel amb el Voltegrà s’ha fixat per al divendres dia 13 i en cas de passar, les del Pla es mesurarien al guanyador de l’eliminatòria entre el Palau de Plegamans, actual líder de l’OK Lliga per average, i el Corunya, mentre que a l’altre costat del quadre, el Telecable Gijón se les haurà amb l’amfitrió Cerdanyola, i el Fraga amb el Manlleu, els dos partits en la jornada del dijous 12. Els horaris es fixaran més endavant.