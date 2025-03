El Lleida Handbol fa història

Publicat per PAU OSORIO Creat: Actualitzat:

❘ lleida ❘ El Lleida Handbol Club va fer història ahir a l’Onze de Setembre. Les d’Iban Raigal es van imposar per 36-23 a l’Amposta, cuer del grup, en un partit que va certificar la seua presència en les fases d’ascens per primera vegada en la història d’una entitat fundada el 2022.

En el matx, les bordeus van sortir amb tot, demostrant les ganes que tenien de certificar la classificació. En els primers 10 minuts el marcador del pavelló lleidatà reflectia un 10-1, una bona mostra de la superioritat de les locals, que van arribar al descans guanyant per nou gols de diferència (20-11).

En el segon temps no va canviar res. El Lleida va continuar dominant amb facilitat un Amposta incapaç de reaccionar en cap moment i que va acabar caient per 36-23. Després d’una exhibició d’handbol sobre el parquet, va arribar el gran moment d’un equip que, quan el cronòmetre del pavelló va arribar als 30 minuts, va saltar en massa sobre la pista per celebrar la classificació a les fases d’ascens amb dos jornades de marge, abans que conclogui la Lliga regular.

Ara, les del Segrià tindran dos enfrontaments per preparar aquesta fita i, en cas que l’OAR Gràcia Sabadell falli, lluitar per una primera plaça que tenen a només dos punts.

Ara per ara, el Lleida no coneix el seu rival per a una eliminatòria històrica que es disputarà d’aquí a un mes.

Després del duel, el tècnic del Lleida Handbol, Iban Raigal, va destacar que “hem treballat molt per arribar fins aquí. A partir d’avui sempre constarà que hem aconseguit arribar a fases, un fet que ens omple d’orgull com a tècnics, però són les jugadores les que s’emportaran aquesta satisfacció”.

El preparador també va apuntar que “s’ha treballat cada partit com si fos l’últim i els hem jugat per guanyar-los. La conjunció entre les jugadores i els entrenadors ens ha fet ser més que un equip, un col·lectiu”.

Finalment, Raigal va ressaltar que “durant el segon temps ja hem començat a fer treball per a les fases”. “Tenim una planificació per poder arribar al primer partit de fases superbé físicament”, va sentenciar.