El Balaguer cau en un dels pitjors partits del curs

❘ balaguer ❘ El Balaguer va perdre davant del Singuerlín (0-3) en un partit en el qual no li va sortir res bé i en què, a més, va perdre dos dels seus millors homes per dos lesions inoportunes. Joel Chiné va haver d’abandonar el terreny de joc en el minut 19 al rebre un cop en una falta, just quan el Balaguer estava realitzant el seu millor futbol, i en el 36 va ser Gerard Angerri qui va haver de ser substituït al rebre una dura entrada.

Els locals van aguantar bé el primer temps davant d’un equip amb ofici, que va defensar amb força i que intentava sortir al contraatac. Amb l’empat inicial es va arribar al final del primer temps.

Després del descans, el Singuerlín va fer un pas endavant i en el minut 48 Traoré va marcar el 0-1 per als visitants. El gol va ser una autèntica gerra d’aigua freda per al Balaguer, que no va saber reaccionar. Només tres minuts després, i després d’un altre greu error al centre del camp, Adrià se’n va anar sol i va aconseguir el 0-2, que ja seria irreversible per a un Balaguer que encara no havia xutat entre els tres pals. En el minut 79, amb el Balaguer intentant avançar línies, el Singuerlín va aprofitar un contraatac del lateral Ito, molt actiu durant tot el matx, per marcar el 0-3. En el 85, Solanes va tenir una doble oportunitat per retallar diferències però el porter barceloní, amb dos bones intervencions, va evitar el gol de l’honor local i el 0-3 ja va ser definitiu. Al finalitzar el partit, Josete, l’entrenador del Balaguer, va indicar que “ens en anem amb una mala sensació. Havíem començat bé davant d’un rival molt dur, que t’exigeix molt físicament i a la primera part tot ens ha vingut en contra. Les dos lesions ens ha obligat a realitzar dos canvis abans del descans i hem intentat recompondre l’equip”. Sobre la segona part, Josete va explicar: “Hem sortit amb la intenció de continuar competint però el primer gol ens ha fet mal i l’infortuni del segon ha marcat i ha anul·lat les nostres opcions per intentar remuntar.”