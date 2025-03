Solidaritat malgrat la pluja

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La pluja va suspendre ahir la Cursa SED Lleida, però no va poder amb la solidaritat que aquesta prova posa en pràctica des que es va crear el 2015. La cursa, organitzada pel Col·legi Maristes Montserrat, havia recaptat en aquesta edició 5.500 euros, que destinarà a les famílies d’Algemesí afectades per la dana. Malgrat no poder desenvolupar-se la carrera pel recorregut previst, a causa de les inclemències meteorològiques, el projecte ha pogut solidaritzar-se amb la població valenciana d’Algemesí que, situada a la Ribera Alta, va ser un dels nuclis afectats per les inundacions del 29 d’octubre de l’any passat.

L’import de les inscripcions aportades per les 800 persones que havien de participar en la Cursa SED Lleida es destinaran a facilitar als afectats estris, electrodomèstics i material per a la llar de les famílies d’Algemesí que, malgrat que ja han passat uns mesos des de la catàstrofe, encara no han recuperat la normalitat. L’ajuda, coordinada des del Col·legi Maristes Algemesí i les autoritats locals, serà en cupons que es podran bescanviar en comerços de la ciutat valenciana.

La Cursa SED Lleida, que es va iniciar el 2015, és l’única carrera 100% solidària, és a dir, que l’import íntegre de les inscripcions es destina als diferents projectes elegits en cada edició. Un centenar d’empreses i comerços de Lleida col·laboren amb l’organització aportant donatius i regals. Al llarg de les deu edicions, des de l’ONG SED (Solidaritat, Educació i Desenvolupament), s’ha col·laborat amb comunitats d’Haití, Myanmar, Colòmbia, República Centreafricana, Paraguai i Tanzània.

A més, en alguns d’aquests països, l’ONG ha organitzat experiències de voluntariat internacional, tant de curta com de llarga estada, en els quals han participat mig miler de catalans.

Aquesta no és la primera vegada que la Cursa SED Lleida ha d’anul·lar-se. L’anterior ocasió va ser el 2020, a causa de la pandèmia de la covid, i la prova va tornar a l’any següent, el 2021.

El mal temps impedeix que es disputin les curses previstes

La Cursa SED Lleida no va ser l’única que va quedar ahir anul·lada a causa de la pluja. Tampoc no van poder celebrar-se altres carreres populars que estaven previstes, com la Montmaneu 494, la Cursa del Sucre de Menàrguens, la Pera Run d’Albatàrrec o el Duatló d’Alpicat. Els organitzadors anunciaran si hi ha nova data.

El Club Excursionista Alpicat, organitzador del Duatló, va fer un comunicat en el qual explicava que ja ho tenien tot preparat per “celebrar el XVIII Duatló d’Alpicat, però la climatologia no ens ho ha permès tal com ho teníem planejat”. Va fer aquest anunci a primera hora, ja que, com afegia, “la previsió de pluja és per a tot el dia”. El Duatló tenia previstos formats tant competitius com populars. Sí que va mantenir la celebració d’activitats ludicoesportives, així com un dinar popular.