La Cursa del Llangardaix espera 400 atletes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Portella acollirà aquest diumenge la segona edició de la Cursa del Llangardaix, que manté el format amb què es va inaugurar l’any passat, amb dos curses, de 10 i 5 km, a més d’una caminada. Per a les tres modalitats, l’organització va habilitar un total de 400 dorsals, que estan a prop de completar-se, ja que l’organitzador de la prova, Marc Minguella, va destacar ahir en la presentació de la prova a la diputació de Lleida que només falten 30 inscripcions per assolir l’esmentada xifra, establerta després de l’èxit de participació de la primera edició.

No obstant, la principal novetat per a la present edició són les curses infantils, des dels 3 anys fins a la categoria alevina, que es disputaran després de les curses principals i preveuen una presència de 50 nens i nenes, 40 dels quals ja estan inscrits. A més a més, per finalitzar la jornada, està prevista una cursa inclusiva de 300 metres amb alumnes de la Llar Sant Josep.

Malgrat mantenir les curses de 10 i 5 quilòmetres, la segona –que coincideix amb la ruta de la caminada– canvia el recorregut respecte a la de l’any passat, ara amb un circuit de 54 metres de desnivell i dificultat moderada. La prova de 10 km està qualificada de dificultat mitjana i té un desnivell de 54 metres. Els dos recorreguts transcorreran per camps d’arbres fruiters.